花蓮港務分公司逐步進行港區土地活化，預計投資規模達32.9億元設置「國家級海洋資源博物館」，現正與縣府協調無償撥用7.4公頃用地，預計7年規劃興建。港務分公司強調，已同步啟動「第13至16號碼頭水陸遊憩觀光廊帶」規劃，串連周邊台肥海洋深層水園區、觀光漁港及港內多個遊憩區域，打造花蓮海洋資源產業廊道。

現任駐美代表蕭美琴，時任花蓮立委時，爭取在花蓮港設置國家級海洋資源博物館，藉以深度融入地方海洋文化。花蓮港務分公司表示，海資館選址預定在花蓮港東工地，港務公司與花蓮縣府就變更都市計畫回饋方案獲有共識，近期就會完成雙方簽署合作備忘錄簽署，投入海洋觀光廊帶發展。

因應海資管設置，港務分公司爭取前瞻計畫預算啟動「第13至16號碼頭水陸遊憩觀光廊帶」規劃，可供67家業者進駐，可招商面積95公頃，目前已招商53公頃、活化率達56％。

港務分公司爭取海資館設置、開闢連絡道路、辦理都市計畫變更、建置跳島郵輪旅運基地、交通規劃等，並預計在年底前，拆除第13號碼頭台泥舊有水泥裝船輸送管線設備，確保通行安全，也重現濱海道路的嶄新天際線。

台灣港務公司總經理陳紹良說，海資館約用地7.4公頃，包括航港局的5.2公頃及縣府2.2公頃，投資規模達32.9億元，規劃興建期為7年。港務公司計畫以海資館為中心，透過周邊觀光遊憩開發，結合北側奇萊鼻燈塔、四八高地與南側漁業專業區，形塑海洋觀光廊帶發展。另外，第13至16碼頭及後線基地，也將發展為「東海岸文創倉庫市集暨探索型跳島郵輪旅運基地」。