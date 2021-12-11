台灣1218公投進入最後一周決戰，民進黨發動全台黨公職力量拚4個不同意黃金總動員，台中場於烏日站前日出廣場舉行；立法院副院長蔡其昌批國民黨要唱衰台灣、破壞台美之間的關鍵，不合邏輯的政治主張都只是唱衰台灣，台灣需要美國、日本來相挺，投四個不同意、四號林靜儀，全國都在看、無人是局外人。

立法院副院長蔡其昌說，公投四個不同意都通過後，就是中二選區的立委補選，當選不是為家族利益講話，而是為百姓代言、為民喉舌。

基進黨陳柏惟指出，他中二選區立委遭到罷免，反萊豬公投台灣要走出去，核四已20年，無人開的車有人敢開嗎？核四公投不同意，三接不是環保問題，只是能源問題；公投綁大選、不同意，向全世界說台灣要走出去。台灣四個不同意、中二選區要一個林靜儀。

前交通部長林佳龍表示，台灣隊站出來，大家支持公投四個不同意、台灣更有力，四號林靜儀、台灣更美麗！現場超過五千人，以行動來支台灣走出去，我擔任林靜儀競選總部主任委員，讓四個公投不同意、台灣可以走出去。中二選區立委補選與佳龍很有關係，兩年前我推薦陳柏惟來選，支持林靜儀優質醫師推出新政治，在場沒有人是局外人，台灣公投全世界都在看。

林佳龍說，20年來未解決的台灣空汙問題，南水截水溝、鐵路、捷運綠線延伸到彰化，還有和美大橋從大肚到和美，我擔任交通部長任內通過，須林靜儀接棒來完成。中火五根煙囪是國民黨時代台中縣長陳庚金、廖了以到黃仲生任內興建，我擔任市長時才開始減煤減碳！

林佳龍強調，這兩年多來因國民黨、顏家擔任民代阻止燃氣電廠興建，中電無法北送、中電靠南送，三接、核四公投都不同意，否則會影響中火的燃煤，公投要阻止通過。1／9日催出中二區的新政治，大家疼惜陳柏惟的心情來牽成林靜儀。