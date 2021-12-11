富邦悍將季後人事「大風吹」，傳出原本的日籍投捕教練古久保健二可能轉往樂天桃猿，張進德感謝古久保對自己協助，尤其是仔細的情蒐讓他在配球時有了更多的進步，但他笑說：「接下來可能換我被情蒐了。」

談到古久保對富邦捕手群的協助，張進德不諱言，他是很好的教練，「他在情蒐這部分給我們的資訊很多，對我來說幫助滿大的。進來的這1年半，讓我在蹲捕時，配球想法比剛進來好很多，很感謝他。」

被問到古久保提供情蒐資料，張進德用右手指比畫「紙都這麼厚！」，他指出，古久保給的情蒐資料非常仔細，包括每一隊打者的九宮格、打擊熱點、喜愛的球路及球種、會不會打第1球等等，「他真的很厲害，很仔細，小細節的部分。但之後少了他，這部分就要自己去研究了。」

若是古久保真的改披他隊戰袍，張進德笑說：「所以他現在要去別隊情蒐我們了嗎？但他應該是最熟悉我們的。」不過張進德認為，雖然情蒐資料對球員來說有一定的幫助，但最重要的還是要看臨場反應，「畢竟情蒐只是情蒐。」