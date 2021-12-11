所有人完成健行活動後在現場進行抽獎，遠傳台北來的陳美蘭女士來南投玩，幸運抽到電動機車，笑得合不攏嘴，好心情全寫在臉上。(縣府提供／吳建輝南投傳真)

近2000位民眾從雙龍國小出發，達瑪勞翁民宿、七彩吊橋、瀑布再走回雙龍國小，全程約5公里距離，健走完全程後還有抽獎活動。(縣府提供／吳建輝南投傳真)

七彩吊橋啟用已經屆滿1年半，人氣絲毫未減，去年統計累積健行總人數就預估突破20萬人次。(縣府提供／吳建輝南投傳真)

疫情趨緩南投縣政府首度舉辦「2021南投健行節」，邀請民眾到南投體驗「三好」步道，11日系列活動在雙龍七彩吊橋步道舉行，吸引近2000位民眾到場朝聖，所有人完成健行活動後在現場進行抽獎，遠從台北來的陳美蘭女士來南投玩，幸運抽到電動機車，笑得合不攏嘴，好心情全寫在臉上。

疫情趨緩戶外登山健行活動成為民眾入門運動首選，南投健行節健走活動報名一推出300名額遭秒殺，縣府緊急加開報名名額，近2000位民眾從雙龍國小出發，達瑪勞翁民宿、七彩吊橋、瀑布再走回雙龍國小，全程約5公里距離，健走完全程後還有抽獎活動，現場直接抽出GOGORO電動車幸運得主，讓來自台北的陳美蘭女士，幸運的走路來騎電動機車回去。

本身就熱愛健走的南投縣長林明溱表示，南投有非常多的優質步道，非常適合親子、樂齡的長輩一起，去年剛完工的雙龍七彩吊橋是全台最美、最長、最深的吊橋，橫跨壯闊山谷，還能遠眺雙龍瀑布，歡迎全國鄉親到南投來，體驗原鄉文化及在地美食。

縣府觀光處長陳志賢表示，七彩吊橋啟用已經屆滿1年半，人氣絲毫未減，去年統計累積健行總人數就預估突破20萬人次，除了美麗溪谷景致外，還能體驗原民文化，旅客造訪也帶動園區繁榮，目前也有旅行社規劃南投健行旅程，將結合南投景點、觀光工廠等，邀請更多旅客到南投來，一起享受陽光，走出健康。