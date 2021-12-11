中選會今天舉辦公投意見發表會，公投綁大選一案的正方代表、國民黨副發言人楊植斗指出，修憲複決投票明年有望進行，民進黨普遍支持修憲綁大選，但按照民進黨反對公投綁大選的說法，難道不會有修憲議題失焦的問題嗎？

楊植斗說，這場說明會的反方代表管碧玲女士也是立法院修憲委員會的召委，而修憲明年可望進行投票，民進黨包括立法院長游錫堃與民進黨團總召柯建銘都希望修憲綁大選，「請問你希不希望修憲綁大選？」

楊植斗表示，公投綁大選被民進黨說得一無是處，還說這樣會害公投議題失焦，那為什麼修憲綁大選就不會有失焦的問題？這不是民進黨的邏輯壞死嗎？

楊植斗指出，如果要說公投綁大選真的讓議題失焦，那也是民進黨政府要負最大責任。公投從8月延期到12月，政府不是應該下廣告告知大家公投已經延期了嗎？結果一開始宣傳公投延期到12月的台北市議員羅智強，還被民進黨發言人顏若芳抹黑為防疫破口，民進黨就是不希望大家知道公投是哪一天。