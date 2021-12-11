台東縣府11日舉辦「眾志成城、讓愛傳承」金馨獎表揚195位志工。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府11日舉辦「眾志成城、讓愛傳承」金馨獎表揚195位志工。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府11日舉辦「眾志成城、讓愛傳承」金馨獎表揚195位志工。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣平均每25人中就有1人擔任志工，志工比例高；為感謝志工一整年辛勤付出，台東縣府11日舉辦「眾志成城、讓愛傳承」金馨獎表揚195位志工，縣長饒慶鈴感謝志工夥伴在疫情期間仍默默服務與付出，也希望鼓勵更多民眾加入志工服務的行列。

展露笑容、擺起POSE，即可獲印有個人照的專屬汽球，黃姓志工開心直呼好有趣，下回想帶家人來體驗。活動結合精油舒壓按摩、手工健康廚房、植物扦插及製作個人汽球等體驗；無論年輕或年長志工，都在各項體驗中得到樂趣。

此次獲金馨獎的王悅萍女士表示，當志工讓她的人生更加精采豐富，能回饋社會也感到非常幸福。因親友引薦，2010年起在社會處擔任志工，舉凡學煮咖啡、綠療課程、打木箱鼓，和志工一起考取丙級調飲證照，配合服務長者配戴老花眼鏡業務，服務足蹟遠至蘭嶼、綠島及各鄉鎮。

饒慶鈴表示，台東金馨獎志工表揚已連續舉辦24年，今年最高齡獲獎者是84歲許涂清盆先生，最年輕者是19歲傅詠娸小姐，服務時數最高的陳秀鳳女士總服務時數達20537小時。她更感謝志工無私付出，今年國內疫情爆發，在公共場所或快打站等處都可以看到志工服務的身影，感謝志工無懼疫情的影響，投入疫苗施打等防疫相關工作。

今年適逢志願服務法20週年，獲頒中華民國第28屆志願服務楷模-金駝獎的鄭梅玉女士，至今已服務29年從未間斷，在志工團中是元老級的精神指標，以機動性活動為服務項目，一年參與上百場藝文活動；她更是文化部認證的工藝家，善用自身專長成立藺草班，指導有興趣的志工學習編織，因此培養幾位助教，與其他志工在偏鄉學校推廣傳統工藝，使參與志工增加成就感。

據了解，截至目前台東縣共有8275名志工，縣民平均百人中有4人擔任志工，投入志願服務的比例相當高，其中65歲以上的志願服務者共1287位，除了服務社會，還能讓高齡志工保持身心健康、延緩老化。

縣府社會處說明，今年度頒發獎座高達195項，分為全國、中央及台東縣志願服務獎勵，包括文化處志工鄭梅玉獲得志願服務最高榮譽獎「金駝獎」、全國性的志願服務金、銀、銅牌獎共23人；衛生福利志願服務金、銀、銅質獎共45人、文化部第28屆全國績優志工表揚獎勵銀質1人及團隊獎、內政部業務志願服務銀質、銅質獎共3人、教育部體育署「運動i台灣志願服務」活力志工1人及亮點團隊獎；台東縣志願服務獎金馨獎11人、一等獎40人、二等獎37人、三等獎31人。