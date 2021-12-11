【LIVE直播】公投最後黃金周末！「反萊豬」正反交鋒最終場｜2021.12.11

核四重啟、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大公投案將於12月18日投票，中央選舉委員會今日（11）舉辦第5場次全國性公民投票案意見發表會，其中第二場為下午3點登場的「公投綁大選」，由民進黨立委管碧玲擔任反方代表。管表示，公投綁大選國家4年將花費15.4億，且公投為議題導向非制度導向，這點能從歐洲先進國家的公投結果看出，故為了讓台灣不像2018年那樣繼續亂下去，堅決反對公投綁大選。

管碧玲表示，反對公投綁大選是為了雙贏，一方面是不要讓公投被選舉綁架，一方面是不要讓公投被政治綁架，公投單獨舉辦的偉大，就是總統也必須站到基層面前說服眼前的人。

管碧玲指出，國民黨支持的是年年選舉都要綁公投，中選會告訴我，如果這樣國家4年要耗費15.4億；過去的統計顯示，即便公投綁大選，投票率仍然是題目導向，可見重點不在綁不綁大選，而是題目是什麼，這點我們能從2018年的公投投票率比往年還高可見。

管碧玲強調，公投的「題目導向」，也顯示在歐洲先進民主國家的投票結果上，包括像英國、法國、瑞士等，他們公投也沒綁大選，但某些議題投票率能衝破80%、某些議題卻只有40%。管認為，2018年投票亂象頻傳，甚至發生棄保現象，導致某些政治人物無法接受選舉結果，致使公投綁大選變成「公投亂大選」，這些都是不堪回首的政治制度亂象。