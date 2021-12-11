國道1號北上26.7公里、台北段今（11日）下午2時許，一輛聯結車自撞橫卡在道路上，占據三線道，警消獲報後已立即趕往現場處理，但後方路段車流嚴重回堵，時速降至10公里以下，路段呈現紫爆，盼請用路人提前改道。

國道警方於11日下午2時許獲報，隨即派員趕往事發路段處理，到場發現一輛聯結車打橫，佔去中線與外側車道，另外內側護欄因撞擊緣故，有碎石散落至南下車道，因此也影響南下車道，目前正在全力排除狀況。

國道一號北上台北段發生聯結車自撞佔道，截至下午3時30分許，後方路段仍是紫爆，時速不到10公里。（圖／翻攝自高公局）
國道一號北上台北段發生聯結車自撞佔道，截至下午3時30分許，後方路段仍是紫爆，時速不到10公里。（圖／翻攝自高公局）
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