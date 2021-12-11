「台北選品」快閃店新光三越A4登場，凡購買木柵小茶罐全系列，即可獲得2022木柵茶曆1份。（北市產發局提供／游念育台北傳真）

台北市政府產業發展局昨起日至13日，在台北市信義區新光三越A4館B1食穗超市舉辦「台北選品（TAIPEI SELECT，簡稱TP)」快閃店活動，局長林崇傑表示，「台北選品TP」的發想概念為台北農產品精品化，並做出市場區隔與定位。

現場由木柵區青農展示「木柵小茶罐系列特色茶」、「好好喝茶系列禮盒」、「蜂蜜茶酒系列禮盒」及「TP圓茶罐禮盒」等四大限量商品。凡於活動期間在現場購買木柵小茶罐全系列，即可獲得由木柵區農會與木柵青農出品的2022木柵茶曆1份，名額限量30組

林崇傑說，產業局多年來持續推動各項重要農業活動，除了提升農友農業生產、行銷及專業技能，並輔導各區農會發展特色農產與商品。農業雖然不是台北市的主要產業，但從事農作的農友與青農仍持續精進農產之栽種與行銷。

林崇傑表示，做為台北市農友與青農的後盾，產業局藉由通訊軟體與農會、農友即時溝通與對話，攜手精選具有永續發展潛力、品質安全優良及適合成為伴手禮之本市特色農產品，建構「台北選品TP」品牌，透過產品包裝強化視覺美感以提升商品價值，讓農特產品也可以走向潮流路線，展現台北農產業活力。

產發局指出，更多好玩活動與資訊，歡迎鎖定北市產業局Facebook粉絲專頁「台北市產業局-台北饗樂趣」或北市產業局官網（www.doed.gov.taipei）。