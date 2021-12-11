台灣下半年疫情趨緩，越接近年終賭風再起，安南區大聖路一處老舊鐵皮屋，警方11日凌晨1時30分循線破獲天九牌賭場。逮24男客11女客，依社維法裁處罰錢。林姓男子為場地人頭，依照賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市安南區警方11日在大聖路一處重劃區旁，破獲藏身在鐵皮屋內的天九牌賭場，逮獲35位賭客多數來自台南、高雄等地，有11名是女賭客，其中有2人為大陸籍，2人為越南籍，查獲賭資3萬8000元，另抽頭金1萬3000元。

警方發現，這處老舊鐵皮屋原本閒置，最近一到晚上出入分子複雜，有專車載送外地陌生民眾進入屋內，研判是流竄高雄、台南的流動性賭場。

在蒐證齊全下，警方11日持搜索票發動逮捕，將天九牌賭窟一網打盡，賭客依社維法裁罰，44歲林男為賭場人頭，依照賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

過年前各處賭場暗藏巨大金流，安南區賭風再起，安南區警方10月以來破獲5場流動性職業賭場，另破獲2件網路賭博犯罪。警方強調打擊賭博犯罪不會鬆懈，包括近年成為新興犯罪的網路虛擬賭場，對11日破獲暗中經營賭場的鐵皮屋，另函請台南市政府依法研議拆除。