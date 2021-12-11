台灣黑熊爬上距離咖啡園100公尺的五葉松樹上棲息。（和平分局提供／王文吉台中傳真）

森林護管員架設自動照相機監測熊蹤。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

森林護管員循著熊出沒地點附近尋熊蹤。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

東勢林管處派員向登山民眾宣導防熊。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

東勢林管處派員向登山民眾宣導防熊及發送熊鈴。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

聯合保七總隊第五大隊東勢分隊向在地居民宣導防熊。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

台中市和平區十文溪部落昨日下午4時許出現熊蹤，正在採摘咖啡豆的羅姓婦人目擊台灣黑熊爬到五葉松的枝幹，僅距住家約100公尺。東勢林管處今派員前往裝設紅外線相機，並提醒民眾，大雪山及谷關七雄一帶為黑熊棲地，登山應結伴而行，若遇黑熊勿驚擾，儘速離開。

大雪山森林遊樂區至谷關地區一帶，近年來曾有多次黑熊出沒紀錄，為了降低該區人熊衝突，東勢林管處自9月起於黑熊活動熱區範圍內啟動「黑熊沒柿」專案宣導，鼓勵農民遇熊通報，此專案得到農民正面的回饋。

東勢林管處10日下午接獲谷關多位居民通報，有農民在十文溪部落咖啡園外100公尺，發現黑熊在樹上活動。因黑熊出沒地點距離居民農園十分靠近，東勢林管處立刻派員前往現場勘查，不過到場後，黑熊早已往山壁離去，且因天色漸暗視線不佳，並未發現熊蹤。

東勢林管處除提供發現熊蹤的民眾防熊噴霧外，並宣導務必清除垃圾、飼料、落果、不要放置陷阱。東勢林區管理處11日上午動員麗陽、雙崎工作站及保七總隊第五大隊東勢分隊共18人，加強向部落居民及山友宣導，並於農園周遭架設自動相機監測，以追蹤黑熊動向。

東勢林管處提醒，大雪山及谷關七雄等山岳都是台灣黑熊活動熱區，各登山步道口已設置「熊出沒注意」牌示，請民眾應結伴登山，並攜帶熊鈴或胡椒噴劑等，若與熊不期而遇，請保持冷靜緩步退後離開，勿大叫奔跑、群聚圍觀、自行追捕驚擾或背向黑熊。