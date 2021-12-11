婦人多次被鄰居犬隻咬傷，這次不忍了，決定驗傷提告。(警方提供)

不久前屏東春日鄉才發生比特犬咬死3歲男童案件，東港警分局日前又接獲民眾報案指稱，已多次遭鄰居飼養的「比特犬」突然衝出咬傷右大腿，她氣憤地持診斷證明書對飼主提出過失傷害告訴，警方也依規定受理並製作雙方筆錄後函送偵辦。

警方表示，報案的羅姓女子3日下午前往派出所表示，自己從事資源回收工作，正當專注工作時，突然被鄰居郭姓男子飼養的犬隻突然衝出咬傷右大腿，這已經不是她第一次被咬，才會氣得到醫院驗傷，並持診斷證明書對郭姓飼主提出過失傷害告訴。

員警受理後續通知郭民到案說明，郭男表示，狗是他養的沒錯，平時有用繩子綁住，但沒人時會讓牠自由大便，至於婦人何時被咬自己也不清楚，經製作筆錄後，全案依過失傷害罪函送偵辦。

屏縣府獲悉消息後也介入瞭解，發現婦人口中的「比特犬」並非純種鬥犬，而屬於混種，但警方仍呼籲，民眾飼養寵物或犬隻應做好適當防護措施，避免犬隻任意衝出攻擊他人或咬傷人，如果飼主未採取防護措施導致寵物咬傷人時，可能得面臨刑法過失傷害罪及民法損害賠償責任。