新竹市政府11日起在新竹州圖推出「新竹市跳級生，建築寫成詩」書展，連續3個周末辦理3場講座、3場市集、3檔書展。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅表示，《新竹市跳級生》記錄下這幾年與市府團隊一起努力的經過，希望透過建築將城市的美好展現出來。（陳育賢攝）

新竹市政府與市長林智堅推出市政專書《新竹跳級生》，11日並在新竹州圖推出「新竹市跳級生，建築寫成詩」書展，連續3個周末辦理3場講座、3場市集、3檔書展，首場講座由林智堅開場，分享上任7年累積而成的新竹經驗，現場吸引大批民眾參與。

州圖建築展今天上午正式登場，林智堅特別邀請到建築展策展人、實踐大學建築設計學系教授林聖峰、書展策展人鴻梅文創創辦人陳添順、《茶金歲月》姜阿新後代廖惠慶女士參與，並分享城市治理故事。

會後也展開《新竹跳級生》第5場簽書會，現場書迷大排長龍，已高歲81歲的《東由弦歌半世紀：新竹中學1922-1975》作者張福春也現身，另外來自彰化縣的31歲林先生說，成家後搬到新竹來3年了，大讚新竹是年輕城市，也很開心能夠給予孩子更好的教育。

林智堅說，在州圖舉辦書展格具意義，縣市尚未分家前，州圖隸屬竹縣資產，分家後因在竹市轄內，縣政府將他賣給新光集團，封閉34年時間。

兒時記憶裡，州圖很美但從沒打開過，上任後他拜訪新光集團董事長吳東進，其大力支持並出資協助，文化局修復古蹟也向中央爭取經費，成為公、私部門合作修復活化古蹟的成功案例，過程至今仍記憶猶新。

林智堅表示，這幾年很開心為家鄉做了很多努力，心裡總覺得很多事情沒完成，會持續加緊腳步完成工作，《新竹市跳級生》記錄下這幾年與市府團隊一起努力的經過，希望透過建築將城市的美好展現出來。

此外，他也提到大新竹縣市本就是大家庭，因時空背景關係分家，相信未來終究還是會聚在一起，「聚在一起有更大能量、聚在一起能做更多事情、聚在一起縣市民生活會更好」。

林聖峰則表示，對所有建築人來講，在找的是1個建築的世紀，讓建築進入城市、進入生活、進入記憶，與時間對話後才能看見他的魅力，透過建築書展的導入、舊家具的置入，希望民眾看展覽、書展同時，也能開啟對城市未來想像的起點。

陳添順指出，過去3年修復竹市5棟老房，有公益櫥窗、新竹首家合法民宿、文史書房及影像博物館等，這幾年看見竹市變化很多，因此策展以「城市治理、城市美學、古蹟美學」為主題，希望透過文字、生活、美學與市民展開溝通與體驗。

市府表示，「新竹市跳級生，建築寫成詩」今起在新竹州圖書館開展，展期自即日起至26日，周二至周日上午11時至下午6時，此系列將舉辦3檔書展、3場講座新書分享會以及3天市集，新書講座除了今天由林智堅開場，分享城市治理故事外，12月19日黃聲遠將帶領大家來趟城市美學巡禮，12月25日則由《茶金歲月》主角姜阿新後代廖惠慶探訪洋樓祕辛，講座報名網址：https：／／reurl.cc／XlzKme。

此外，城市建築特展由嶼山工房策畫，探討建築與生活的關係，展示大車站、新竹公園大階梯、波光市集、三民國小、眷村博物館、大坪頂、東門城模型，講述新竹市府推動新校園、步行城市、微笑水岸等故事。

另，「森城市閱讀空間」書展，總計陳列約500本書，搭配簽書會、講座主題，精選建築、人文等生活風格書籍，戶外市集則配合講座場次，於12月11日、19日、25日各有1場，邀請民眾周末午後散步至新竹州圖書館，喝咖啡、逛展覽。