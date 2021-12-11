VIP包廂內部的設計感覺相當舒適。(黃及人攝)

上季拿下年度最佳主場的新竹街口攻城獅主場新竹縣立體育館，如今內部再次全面升級，即將帶給球迷更棒的觀賽體驗，尤其是砸下1500萬重金購買的全新LED大螢幕，搭配600萬音響，比起上季只用兩片LED螢幕，現場觀戰感覺更棒、更感動！

就連場邊也多了不少巧思，除了特別給VIP觀眾開設的飲食區，籃框後面的每個位置也都放置可以發出類似獅子吼叫聲的獅吼筒，用途當然是來干擾對方罰球，整體音效相當嚇人，相信能讓每個籃框後的球迷都可以成為最佳後盾。

至於球場上方全新開設的VIP包廂，每個包廂都有不同的攻城獅球員當作代言人，包廂內部環境也很舒適，不只有電視、沙發，還有冰箱與周邊商品展示區，坐在上面看球的視野更是不錯，幾乎每個球場上的位置都可以看得一清二楚。

更值得一提的是攻城獅的周邊商品販售區，整個規模已經堪稱PLG聯盟當中6隊最大，周邊商品的種類更是琳瑯滿目，除了服飾、毛巾等一般相關商品，就連菜瓜布與迴力車都有在賣，每場賽前也都擠滿搶購人潮，替攻城獅帶來不少商品利益。