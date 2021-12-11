新北市新住民語文老師齊聚一堂交流學習。（新北市教育局提供）

新北市教育局今（11）日在秀朗國小舉辦新北市新住民語文教學支援人員共備社群期末發表，齊聚百餘位新住民語文教學支援人員、聘任督學及輔導團校長及團員，活動包括三大特色主題「教學樂演示、婚禮喜宴文化體驗、東南亞美食風」，各組推出東南亞7國婚禮文化展演，充滿異國情趣。

百餘位新住民語文教學支援人員今齊聚一堂，以新住民語文課程第六冊第四課「婚禮喜宴」為主題，呈現「越」來「印」是愛你，真愛密「馬」，冠「緬」婚禮，「菲」說「泰」幸福，「柬」直太幸福了等主題，妝扮成各國新娘、新郎及迎親隊伍穿著傳統服飾，敲鑼打鼓，充滿喜氣，熱鬧非凡，令人目不暇給。

越南婚禮中，媒人一定是媒人公，教育局長張明文特別客串，擔任模擬越南婚禮的媒人公角色，把新郎從一個拱門帶到另個拱門迎接新娘，送上紅包說吉祥話，為新人祝福早生貴子百年好合。

新北市國教輔導團新住民語文小組總召曾秀珠校長表示，共備社群夥伴逐年、逐冊協同探究全國新住民語文學習教材。四年來宛如假日同學切磋學習，更利用成果發表機會和全市教學支援人員交流與聯誼，共備學員間有專業支持，情感交流更是緊密。

越語老師武氏金容表示，過去僅能參考教師手冊依樣畫葫蘆，現在更能掌握線上教學及資訊工具融入教案的技巧，在教學上有揮灑空間，在撰寫教案方面更得心應手。

張明文表示，新北市率全國之先，107年度起辦理7國語文跨區共備社群，今年持續透過授課經驗豐富聘督帶領與輔導團員指導，整合協助6個共備社群51位教學支援人員精進成長，形塑同儕共學的教師專業成長文化，提升新住民語文師資與教學品質。