中選會公民投票案意見發表會最終場，第19案「公投綁大選」今登場，反方代表人民進黨立委管碧玲表示，公民投票是人民直接行使統治國家的權力，必須是主角不要是配角。

管碧玲強調，國民黨支持的是年年選舉都要綁公投，中選會告訴我，公投綁大選國家4年將花費15.4億；此外，公投的「題目導向」，也顯示在歐洲先進民主國家的投票結果上，包括像英國、法國、瑞士等國家，公投也沒綁大選，但某些議題投票率能衝破80％、某些議題卻只有40％。

管碧玲說，公投綁大選無關投票率，過去所有公投都綁大選，很多人出來投票但卻不投公投票，公投最高投票率只有55％。目前所看到很多民調顯示，今年投票率可能不會少於55％，公投投票率是因為題目而有高低，綁大選每一次投票率都還是高高低低。

管碧玲說，2018年投票亂象頻傳，甚至發生棄保現象，導致某些政治人物無法接受選舉結果，致使公投綁大選變成「公投亂大選」，這些都是不堪回首的政治制度亂象。

管碧玲表示，反對公投綁大選是為了雙贏，一方面是不要讓公投被選舉綁架，一方面是不要讓公投被政治綁架，公投單獨舉辦的偉大，就是總統也必須站到基層面前說服眼前的人。

管碧玲指出，如果這樣國家4年要耗費15.4億；過去的統計顯示，即便公投綁大選，投票率仍然是題目導向，可見重點不在綁不綁大選，而是題目是什麼，這點我們能從2018年的公投投票率比往年還高可見。