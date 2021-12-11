三重社教館變身復古戲院（戴上容攝）

三重手繪電影畫師李國明辦展「畫戲人生」，新北市議員們到場支持（戴上容攝）

三重手繪電影畫師李國明辦展「畫戲人生」，內有許多經典電影手繪海報（戴上容攝）

在沒有電腦繪圖與大圖輸出的1970年代，電影海報與電影看板大多以手工繪製，這些手繪電影海報主導電影的入口意象；三重區公所於11日舉辦「畫戲人生」李國明手繪電影海報展。區長陳奇正說，公所刻意將三重社教館門面布置成早期的戲院景觀，濃濃的復古風味歡迎大家借景拍照打卡。

創立於民國三十六年的東海畫室，由前三重鎮鎮長洪水塗先生所草創，可說開啟了三重電影畫板的精彩世界，在最巔峰黃金年代，地方電影圈無人不知。東海畫室薪火相傳至第二代簡國清先生再傳至第三代李國明，李國明是目前三重地區唯一仍在職的手繪廣告看板師，從事手繪電影看板也已40多年。

三重區長陳奇正表示，這次展出達上百幅手繪電影海報作品，為三重在地東海畫室李國明先生親手所繪。手繪電影看板曾經是四、五年級生共同的時代記憶，在那個年代，張貼在小吃店、書報攤、雜貨店及許多公共場所都能見到的電影宣傳品，是搶奪電影觀眾的第一個戰場。

在30、40年前電腦還不普及的年代，電影海報畫師將電影中精采的場景與明星神韻及類型風格兼融於畫布之中，是商業與藝術的完美結合。三重區長陳奇正談到，手繪電影海報與電影看板的製作方式是早期電影文化的重要環節。這次的展覽不單是要喚起大眾的回味，而是期望市民在觀賞中細細品味李國明先生的精湛畫功，及感受過去的宣傳途徑與其所形成的視覺呈現。

這次傳承復古的展覽，三重區公所刻意將三重社教館門面布置成早期的戲院景觀，濃濃的復古風味歡迎大家借景拍照打卡。12月11日開幕當日上午，於活動會場將播出經典名片《俠女》，讓前來賞畫的民眾也能一同回味50年代的舊時光。展期至明年1月9日，每周一及元旦連假休館。歡迎市民蒞臨為即將消失的台灣職業，注入新的文化意義及「心」的記憶傳承。