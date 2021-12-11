長期關懷在台外籍漁工的天主教台北總教區牧靈中心與佛教慈濟基金會志工團隊合作，共同前往淡水漁人碼頭寒冬送暖43位外籍漁工。（慈濟基金會提供／林良齊台北傳真）

長期關懷在台外籍漁工的天主教台北總教區牧靈中心與佛教慈濟基金會志工團隊合作，共同前往淡水漁人碼頭寒冬送暖43位外籍漁工，藉由人文帶動以及提供包含厚毛毯、毛帽、圍巾、厚襪、香積麵、外文靜思語等物資，帶給這群在異鄉打拚的移工朋友們，傳遞跨宗教的大愛精神。

來自越南的修女阮紅艷，感謝慈濟一起攜手合作關懷弱勢的外籍漁工，她的想法跟慈濟志工理念很像，走在最前、做到最後，無私大愛奉獻與投入，長期負責照顧漁工及物資募集，阮紅艷四年來在全台34個港口，關懷被社會遺忘的外籍漁工，發覺他們缺乏物資，過去就會幫忙這群外籍漁工募集物資，今年因新冠肺炎疫情影響，募集工作相當困難，因而與慈濟結緣，串起這場跨宗教的愛與關懷，慈濟捐助相關禦寒物資，促成天主教與佛教一起攜手為外籍漁工寒冬送暖。

慈濟志工金晉卿表示，外籍漁工千里來到臺灣工作，大部分的時間都在海上工作，有許多新進漁工來自東南亞，他們大多沒有預想到臺灣的冬天也是非常寒冷，因此沒有多帶禦寒衣物或用品，所以在物資的準備上，以保暖這個項目尤其重要。