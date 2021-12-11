天氣逐漸轉涼，許多人被冷到想整天躲在被窩裡，早上也常因此睡過頭，但冬天其實是失眠好發季節，由於冬天日照短，因此人體體內的褪黑激素較難轉換為血清素，進而出現失眠的狀況，長春藤健康管理林凱信醫師近日分享3大營養素，適當補充就能改善失眠狀況。

林凱信醫師在臉書粉專「長春藤預防醫學健康管理 ICare Health Institute」提到，由於冬天的日照時間較短，因此人體內的褪黑激素就較難轉換為血清素，容易造成情緒不穩定、失眠等狀況，若是想解決睡不著的問題，其實可以補充色胺酸、鈣及鎂3大營養素。

1.色胺酸

屬於褪黑激素的前驅物，能夠促進褪黑激素分泌，建議民眾平常時可多攝取雞胸肉、牛奶、豆漿、堅果等優質蛋白質。

2.鈣

鈣質能夠幫助放鬆神經，並且穩定情緒，同時適量補充也能避免睡到一半腳抽筋的狀況，建議可以多攝取黑芝麻、小魚乾、黑木耳，或睡前喝一杯熱牛奶，也能幫助入睡，還可以補鈣。

3.鎂

鎂能幫助降低壓力賀爾蒙，同時也是協助調節褪黑激素的重要角色，民眾平常可以從南瓜籽、黑巧克力、深綠色蔬菜中來補充攝取。

林凱信醫師也提醒，想要改善睡眠問題，除了飲食上攝取營養素外，還可以在睡前做伸展操、拉筋，有助於身體放鬆，或是透過睡眠儀式感的方式，讓就寢前能感受到睡覺的氛圍，能夠幫助改善失眠問題，若是想提升睡眠品質，可以透過靜脈雷射等方式，提升血液循環與新陳代謝。