八里區公所榮獲「綠建築榮譽獎」（八里區公所提供／戴上容新北傳真）

綠建築正夯，內政部於11日上午舉辦「第11屆優良綠建築作品頒獎典禮」，由內政部政務次長花敬群頒發12件獲獎作品，八里區公所管理的「新北市八里區行政中心」榮獲「綠建築榮譽獎」，為全台灣首次獲獎的公所。

八里區長陳炳仲表示，非常感謝評審委員的肯定，能在43件優秀參賽的綠建築中脫穎而出，八里區行政中心是由新北市政府新工程處、江之豪建築師及市府團隊共同合作規劃興建完成，以疊層起伏的觀音山及風帆船為意象，塑造地面層可延伸的屋頂公園，高密度綠覆面積，不僅維持都市計畫綠帶原有功能，同時引入山、海和遠觀十三行博物館遊憩區的視覺聯繫。

二樓還特別打造遊憩走廊和瞭望台，環繞可遠眺臺北港夕照、淡水河口、觀音山等美景，讓鄉親常常誤會為博物館，而不是行政機關。

獲得「優良綠建築獎」的江之豪建築師指出，八里區行政中心是符合綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、室內環境、水資源等7項指標的黃金級綠建築，建築東北側量體較高採少開窗方式處理以阻擋東北季風，西南側應用弧形廊道遮陽，設置開放的中庭廣場，引入西南季風與人文活動。

外殼遮陽屋頂覆土，塑造高效能的節能省碳外殼，結合中庭綠化，成為四季可防風、充滿綠意、可自然通風的活動空間，創造一個友善的綠色區公所。

八里區公所表示，近日在公所位於八里大道側綠帶上，也由京石文化趙啟揚藝術家完成公共藝術「翱翔天際」，採用觀音山，挖仔尾自然生態保留區為發想，以老鷹拍動翅膀姿態為主要造型，運用溫潤的觀音石、多彩的鑲嵌玻璃，砌繪出在地意象。

未來2030年八里為打造淨零碳示範區，區公所將逐步汰換公務機車、汽車為電動化，增設汽車電動充電樁與電池交換站等設施，進行牆面立體綠化增加生物多樣性等，做為永續基地。下次經過八里行政中心附近，不妨停下腳步來看看這充滿綠意的建築。