新冠肺炎疫情重創旅遊業，逼得許多旅行社關門或暫停營業，撐得下去的業者則轉戰國旅市場，旅行業品質保障協會今舉辦「2021國內金質旅遊」頒獎，精選全台7大主題、21條路線給民眾。對於國內疫情又轉趨緊張，交通部長王國材表示，不擔心這幾天的疫情，觀光業正在起步的地方，做好國旅、找出潛力路線，待國際旅客重回時，才能提供優質產品給觀光客。

今年有193條行程報名角逐金質旅遊獎，由品保協會評選出21條行程，其中包含生態、文化、美食、海灣、山脈、自行車、鐵道7大類主題行程，從商品內容到服務品質都是精挑細選，讓操作國旅業者在國境尚未解封時期，能夠更深入、更多元地探索與規畫國旅觀光遊程。

品保協會理事長許禓哲表示，協會除替消費者權益把關，也斷地宣傳優質行程給民眾，希望透過頒獎典禮，讓民眾感受到旅行業者為優質商品的付出與用心。

王國材出席頒獎時指出，政府現在透過五倍券與國旅券，全力衝刺國旅，他認為國旅是籌備未來國際旅遊重要的時刻，趁疫情期間挖掘台灣美麗的地方，透過旅行社安排優良旅遊行程，深度、精緻了解台灣好山好水及歷史文化。

王國材表示，旅遊重視重遊率，外國觀光客來台灣玩一次，如果認為沒有吸引力，就不會再來。交通部已提出一個2025計畫，目標是先振興國旅，再衝刺國際，把在地觀光內涵強化，讓內需市場多體驗台灣之美，再把好的品質讓國際旅客也看得到。