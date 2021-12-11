公投意見發表會流程。(製圖/陳友齡)

立委李德維、珍愛藻礁公投領銜人潘忠政、中油公司代表7日凌晨赴三接棧橋施工現場勘查，潘忠政直呼「樁像是從藻礁上長出鐵棒」，痛批政府不保育生態。（潘忠政提供／陳夢茹桃園傳真）

「珍愛藻礁」意見發表會最終場！潘忠政迎戰立委洪申翰

四大公投案投票倒數八天，中選會今天舉辦第5場次全國性公投意見發表會，從上午10時30分至晚間6時在公視直播，並同步於中選會網站直播。意見發表會最終場為第20案珍愛藻礁公投下午5時至6時舉辦，正方代表人為潘忠政，反方代表人為洪申翰。

中選會說，意見發表會正方及反方代表人意見發表依法分段交叉進行，雙方各有24分鐘，並分2輪，每一輪各12分鐘，依序由正方及反方代表人說明。

潘忠政表示，感謝上蒼賜與我們台灣美好的山川與海岸，台灣橫跨熱帶、亞熱帶，垂直高山4千公尺。台灣物種超過15萬種，3成是特有種或是亞種，很幸運我們住在寶島。甚至專家認為有世界遺產價值，這是台灣的驕傲，而我在這裡住過，是我的夢土。

我的孩子在這裡遊戲，在沙灘水裡，玩到天黑。2012年對藻礁有更豐富的認識，特別喜歡在退潮之時，藻礁展現豐富生命力，魚蝦蟹貝到處都是。2017年生物多樣性中心來到大潭藻礁，發 現一級保育類物種，東海大學也發現這裡生態穩定且豐富。這處的藻類有27種，21種是世界新種，9種是台灣特有種。我帶領大小朋友探索生命奇蹟，只要願意走進來，海洋生態就在藻礁孔隙裡。

這裡寄居蟹全球密度最高，小朋友來這裡都可以看到幾隻派大星，甚至有30幾隻。看到小孩子驚奇的眼光，就知道這裡應該留下來。國家地理雜誌攝影師說，光看這裡的地質就知道有資格列為世界遺產。

潘忠政表示，就在4天前，潮水退下，看就不會說話的藻礁，被鋼樁插入軀體，揭穿謊言。2009年日本作家村上春樹說，以卵擊石，永遠站在雞蛋的一方。好比社會弱勢，在艱難環境，被威脅狀況求生存非常痛苦，如果願意，可以跟雞蛋站在一起。誰不會說話？就是環境，因此，我們為了環境站出來說話，是守護台灣價值。

潘忠政在第二階段表示，大潭冬季風浪非常高，天然氣的卸收非常危險。應該堅定站出來為環境說話，感謝民主前輩，爭取到公民投票，台灣人享有真正公投也不過短短幾年，大家一定要出來投票，回應民主前輩的熱血。

潘忠政說，不告訴政府想法，就等於認同政治人物背棄承諾。珍愛藻礁是心理的價值，絕對不會錯，全世界都想把藻礁留下來，你、我是唯一有機會投票把藻礁留下來。你的第一次投票，就是守護環境。民主自由的時刻，守護台灣價值，你會感到驕傲，身旁的人也會敬佩。未來的課本也會記載藻礁，老師也會帶學童來觀察生態。

齊柏林讓我們看見台灣的美好，也看見台灣的傷痕。對於環境，我們要得太多、還得太少，就從第20案開始，投下同意票開始，讓台灣未來的每一步都與深愛的土地共同前行。

另外，第17案至第20案公投主文如下：

第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？

第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）。正方強調，若沒通過，珍貴的藻礁地景及生態系將遭破壞。反方則指已盡力做到生態保護。