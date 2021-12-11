全球首例！中油與日本丸紅公司（Marubeni Corporation）合作進口乙烯首艘碳中和（Carbon Neutral）案，近日由Pacific Venus船載運，從美國休士頓啟航，經過一個月航程，於昨日(10日)抵達高雄前鎮石化碼頭靠卸。

這是台灣首次，且為全球首例卸收碳中和乙烯。丸紅交運的乙烯量約為9400噸，自美國頁岩氣氣田開採至下游用戶端，其所產生之二氧化碳當量約2萬公噸。中油表示，透過碳中和機制，靠來自印尼國際森林保育計畫所取得之「溫室氣體減量額度」作為抵換額度。

也就是中油這艘乙烯碳中和船，是經過國際第三方認證的溫室氣體減量案，相當於50座大安森林公園一年之吸碳量。

全球前2000大上市公司有20％企業承諾淨零排碳，其中不乏與台灣供應鏈關係密切的國際大廠，歐盟於2023年向企業開徵碳關稅來控制進口貨品碳足跡，各企業勢必面臨計算產品生命週期所產生的碳足跡。

中油表示，為加速提升泛中油體系產業競爭力，身先士卒試驗碳中和乙烯進口，最終目標訂為推動煉化一體產能升級計畫，自源頭控管碳排放方式，將環境永續轉為台灣石化產業競爭力。