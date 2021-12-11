愛一個人的方式有很多種，不過有些人屬於奉獻型人格，總是認為愛一個人就要把自己的位置放得很低，並且對另一半千依百順，就算受委屈也覺得理所當然。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，在感情中容易越愛越卑微，甚至到最後連自尊也失去。

▍第一名：巨蟹座

巨蟹座是百分百的奉獻型人格，他們習慣照顧身邊所有的人。此外，巨蟹座對於感情相當敏感，並且缺乏安全感，因為擔心另一半會突然轉身離去，所以他們會無條件的付出和討好對方，希望能因此博得另一半的寵愛和關注。但是這樣的感情從一開始就失衡了，當他們愛得如此卑微的同時，又怎麼能期待別人的重視呢？

▍第二名：天蠍座

天蠍座是一個相當缺乏安全感的星座，在愛情中經常患得患失，擔心自己做的不夠多，無法讓對方滿意，所以天蠍座會將自己的態度放低，無條件遷就另一半，甚至願意犧牲一切，只為了讓這段感情更加穩固。

▍第三名：金牛座

金牛座的人之所以在感情中會越愛越卑微，主要還是因為太害怕失去對方。金牛座深知自己不容易對別人心動，所以愛上一個人之後，每天都想著要如何取悅對方，若是另一半稍微心情不好，他們還會反省是不是自己做錯了，久而久之就容易身心俱疲。