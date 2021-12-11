2021桃園購物節自11月5日起跑，目前發票登錄筆數超過100萬筆、發票金額高達38億多，先前公布最大獎為青埔地區價值1500萬的房子。市長鄭文燦預估12月底前可達50億，加抽1間價值1000萬元的小檜溪重劃區好房，2棟房子分別預計明年1、2月抽出。

鄭文燦表示，桃園購物節因只要在桃園消費滿500元，即可上網登錄發票，門檻相當低，因此深受民眾喜愛，從活動開跑後，截至9日，發票金額已來到38億313萬元，若以1天快1億元的登錄金額估算，年底前有望破50億元，只要破50億元就再加碼1棟位於小檜溪重劃區的房子，價值約1000萬元。

經發局統計，目前發票登錄數量最多的是中壢區，若發票登錄總金額破50億元，預計1月將抽出小檜溪重劃區1000萬元房子的得獎者、2月抽青埔地區1500萬元的得獎者，呼籲民眾趕緊登錄手邊發票。

經發局11日辦理2021桃園購物節第4周「週週抽」活動，禮品包含GARMIN手錶、iPhone 13手機、微電腦壓力鍋、壓力烤箱、Gogoro電動機車及電動腳踏車、Xpark雙人套票、液晶電視、特力家居5000元品牌購物、Fuji按摩椅、舒心水氧機、阿美米干1年份吃到飽，另還有周周大獎1輛TOYOTA車子。

經發局表示，Global Mall 環球桃園A19搭上桃園購物節活動，推出2項優惠。憑A19單筆消費500元以上發票，可到購物節攤位兌換精美小禮，還能直接抽1次由環球提供加碼好禮；另外，10日至31日更有環球會員好康優惠，可到環球購物中心位於桃園的3間分店A8、A9、A19消費滿500元，明年1月4日將加碼抽出喜樂時代影城雙人電影票或A8、A9樂園大禮包各50份。