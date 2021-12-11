「台南舞魅孃」人氣禮生寧寧。（洪榮志攝）

有「全台最美禮生團體」稱譽的「台南舞魅孃」，成軍9年首度推出公益桌曆，義賣所得扣除成本將全數捐給創世基金會，除希望提供粉絲們收藏，還能做公益幫助弱勢，也期盼拋磚引玉喚起社會大眾關懷植物人。該團11日下午在台南大遠百舉辦見面會時，吸引大批粉絲到場響應，公益桌曆也被搶購一空。

台南舞魅孃團長張崑宏指出，2年前朋友因車禍成為植物人，並於今年過世，讓他十分悲痛，為喚起社會大眾關注植物人的照護問題，於是號召禮生團員們共同義賣桌曆捐助創世基金會。此次由21位禮生先篩選出近300張工作照，最後挑出21張精華照片製成1000本桌曆。此次推出公益桌曆是頭一次，希望能讓善的循環生生不息。

張崑宏還說，近5年廟會禮生文化竄起，對禮生們的身形姿態及儀容裝扮的要求也更趨嚴格；尤其是眾神之都的台南，以台南舞魅孃為例，禮生的年齡都介於20至29歲，平時除美姿美儀訓練、嚴控飲食，還需了解傳統民俗文化，成員們不出陣時，有人是直播主，有人是展場女模，也有人還是大學生。

人氣禮生「寧寧」也認為，有機會從事公益活動，讓她覺得很開心。

據了解，「禮生」最早的起源可追朔至周禮春官，主要掌管國家禮儀；傳承至今，不少宮廟舉辦祭典活動時，也都會邀請禮生協助儀式進行。由於禮生們在祭典中穿著禮服打扮得像仙女，又被稱作「神的侍女」；每個人都須經過嚴格的訓練與挑選，各項要求絲毫不輸女藝人。