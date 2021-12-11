大陸國務院辦公廳11日印發通知，要求加強陸地邊境口岸城市防疫，自公告之日起至2022年3月15日，離開陸地邊境口岸城市（與香港、澳門有口岸相連的除外）人員需持有48小時內核酸檢測陰性證明，前往陸地邊境口岸城市人員抵達後至少進行一次核酸檢測。

上述通知指出，近期大陸發生多起本土群聚性疫情，均是境外疫情經口岸城市移入，暴露出一些地方疫情監測預警不及時、跨境貨車司機和冷鏈等高風險職位人員閉環管理不落實、定期核酸檢測流於形式、冷鏈物品各環節消殺不到位、集中隔離場所管理不規範、疫情應急處置不夠科學精準、民生保障存在薄弱環節等問題。

通知要求，加強社會責任和法律義務提醒，發燒患者、健康碼黃碼等人員核酸檢測未出現結果前不流動、不群聚。陸地邊境口岸城市要做好旅遊限流、風險提示等工作。至於文化和旅遊部門則要按照誰召集、誰負責的原則，督促旅行社加強對旅行團人員的核酸檢測。

大陸國家衛健委11日公布，10日大陸報告新增確診病例87例，其中本土病例51例（浙江35例居首）。