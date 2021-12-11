中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀11日表示，2021年大陸GDP有望達到人民幣110兆元，人均GDP約1.2萬美元，接近世界銀行高收入標準。

香港信報報導，韓文秀在「2021-2022中國經濟年會」中指出，大陸經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，既要正視困難，更要增強信心。又指經濟持續恢復發展的態勢不會改變，長期走俏的基本面不會改變。大陸發展仍處於重要戰略機遇期，完全有能力達成經濟平穩健康可持續發展。

韓文秀表示，「穩」是這次中共中央經濟工作會議最為凸出的關鍵詞，2022年經濟工作要「穩字當頭，穩中求進」，各地區、各部門都要擔負起穩定宏觀經濟的責任，積極推出有利於經濟穩定的政策，慎重公布有收縮效應的政策。

韓文秀表示，財政政策和貨幣政策要協調聯動，跨週期和逆週期宏觀政策要有機結合，內需潛力大是大陸的優勢所在。要實施好擴大內需戰略，促進消費持續恢復，積極擴大有效投資，注重在穩增長、調結構、惠民生的結合部分發力。要適度超前進行基礎設施建設，在減污、降碳、新能源、新技術、新產業等領域擴大投入，既擴大短期需求，又增強長期動能。