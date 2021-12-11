雲林縣水林鄉農會11日在水林鄉景陽宮舉辦「水林甘藷節，超甜布藷」活動，推廣水林特產地瓜，水林鄉地瓜產量占全台五分之一，藉由地方創生，由「保證責任雲林縣瓊埔合作農場」與在地農民契作地瓜，並籌設加工廠，增加地瓜附加價值，每年可創造上億元產值。

「水林甘藷節，超甜布藷」活動，除了展示各種地瓜加工產品、免費品嘗地瓜美食，也結合全民路跑，路跑休息區的甘藷補給站大獲好評，另有模範農民表揚，感謝農民們辛苦種植，讓全台消費者能吃得到品質最優秀的地瓜。

水林農會總幹事洪丁仁表示，水林鄉地瓜種植面積達1000多公頃，占全台十分之一，產量占全台五分之一，可說是「地瓜的故鄉」，今年收成情況良好，價格也不錯，田邊採收價每台斤約20元，目前正值採收期，來產地購買吃當季最新鮮。

「保證責任雲林縣瓊埔合作農場」負責人蘇嘉益說，水林鄉盛產地瓜，但缺乏倉儲、加工產業，必需運往外地加工，合作農場配合雲林縣政府推廣地方創生，在縣府協助下募集資金興建倉儲與加工廠，明年正式營運後，品牌，生產、倉儲、加工、行銷1條龍，藉此打響水林地瓜品牌名氣。

蘇嘉益也透過「台灣甘藷產業策略聯盟」，與全台地瓜業者合作，以及自創品牌「阿甘薯叔」，推出各種加工產品，包括銀耳地瓜甜湯、巧達地瓜濃湯、地瓜堅果營養棒、甘薯捲心酥、甘薯脆片、金磚地瓜等，不僅在全台販售，還行銷至大陸、東南亞地區。

在地農民指出，未來將爭取農委會「大糧倉計畫」在水林鄉設置示範區，希望提高地瓜產值，同時增加就業機會，吸引年輕人口回流。