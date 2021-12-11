科幻電影《未來的衝擊二：永恆的死亡》11日舉辦開鏡記者會，主演吳可熙、知名變裝皇后Popcorn與導演蘇匯宇合體亮相。吳可熙首次演出科幻電影，飾演「地球上的最後一個人」，穿梭在空無一人的現實、夢境與未來情境中。被問到若成為地球上最後1個人會想做什麼？她笑說：「我會想把家中的窗戶都打開裸奔！」

該片故事描述1個時間不明的未來，且人煙罕見的世界裡，「地球上的最後1個人」正前往某地，而1份來自50年前的預言報告，一幕幕在他眼前成真，有時充滿神蹟，有時令人茫然無措，一切恍如昨日記憶，卻又拉著人們走向未知的衝擊。為了反映未來世界對於性別特徵的模糊化趨勢，吳可熙將以男性陽剛氣息的髮型演出，拍攝前在與導演蘇匯宇多次討論後，剃掉留了多年及腰的長髮至耳朵上方3公分，當時在髮廊不斷苦喊：「我要哭了！」如今回想起來仍心有餘悸：「剃下去的那一刻，心很痛，但看到新造型超興奮！」

拍攝前近2個月，吳可熙、Popcorn已密集參與訓練，有多場高難度且親密的肢體訓練，還有相當激烈的舞蹈動作。不僅表演無數的Popcorn直呼是這次演出最困難的挑戰，有街舞底子的吳可熙也不禁苦喊：「導演快逼瘋我們了，我練完3天身體不能動，隔天早上差點起不來！」其中「身體折成章魚」的動作完全挑戰身體極限，讓她苦笑：「這根本不是人類的動作！」此外，為了讓2位演員充分展現性格特質與獨特性，蘇匯宇特別邀請了前紐約知名舞團B.T. Jones的資深舞者劉奕伶親自指導演員訓練與設計演出動作。

來自紐西蘭、嫁來台灣的知名變裝皇后Popcorn，將在片中擔綱另1位要角「夢境裡迷一般的人物」，時而超自然存在，時而如妖怪般張牙舞爪，頻頻將「地球上的最後一個人」從夢中喚醒。導演蘇匯宇與Popcorn合作多次，彼此信任且默契十足，而與吳可熙是在2019年高雄電影節相識，當時擔任國際競賽單元評審的吳可熙很喜歡他的短片《未來的衝擊》，收到長片演出邀請並看完劇本後便答應演出。導演相當欣賞2位演員，特別是他們長期為女性、多元性別等平權議題發聲，代表台灣多元文化的樣貌，很適合此次的角色設定，更讚賞吳可熙的演出有自己的創作主體性，增添豐厚的層次。

《未來的衝擊二：永恆的死亡》預計12月底殺青，於2022年底世界首映，本系列也將同步產出數件錄像裝置，陸續發表於國內外藝廊與美術館。