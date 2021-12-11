美國當地時間12月10日，美國財政部宣佈將人工智能企業商湯納入「中國軍工復合體企業」清單。

商湯今天（11日）上午發表聲明，對於這一決定與相關指控表示強烈反對。聲明說：「我們認為該決定與相關指控毫無根據，反映了對我公司根本性的誤解。科技發展不應該受到地緣政治的影響。」

美國財政部將商湯定性為「中國軍工復合體企業」，意味將對其實施投資限制，禁止美資投資商湯，包括在金融市場上與商湯進行交易。這家人工智能企業即將在香港證交所掛牌上市，相關禁令可能使本月的香港首次公開募股（IPO）計劃複雜化，因為商湯的股東名單中有來自美國的投資者。根據IPO招股書，美國的銀湖資本和高通公司投資了商湯。

商湯發表的聲明指出，公司致力於發展可持續、負責任並合乎倫理的人工智能技術與應用，在各個方面嚴格遵守相關國家和地區的法律法規。此外，商湯倫理委員會吸納內外部專家成員，制定並監督實施嚴格的人工智能技術使用倫理標準，讓人工智能技術能獲得恰當的應用。商湯還廣泛與第三方機構和國際組織合作，制定了一系列人工智能可持續發展倫理治理原則，以負責任的態度推動人工智能技術可持續發展。「我們將矢志不渝，繼續踐行堅持原創，讓AI引領人類進步的使命，並全力保護公司和相關利益方的權益。」

這是商湯第二次受到美國政府制裁。2019年10月，美國商務部以「人權」為由把商湯科技納入「實體清單」。與商湯科技一起進入「實體清單」的中國企業還有大華科技、海康威視、科大訊飛、曠視科技等，這些企業面臨出口管制，即在沒有美國商務部許可的情況下，美國特定商品、技術和服務不得提供給這些企業。