1名人妻日前曝光她遭「騙婚」過程，她在婚前被丈夫猛烈追求，對方得知她的父親反對2人時，就拼命希望她懷孕，等到懷孕後她斷然逃家、與對方私奔，沒想到婚後一切變樣，原來丈夫當初讓「假婆婆」到家中提親，而真實的婆婆患智能障礙、公公則病重，她是丈夫第3任妻子，痛批對方只是找人幫忙照顧雙親而已。

該名人妻在爆料公社「匿名公社」上發文表示，她的丈夫當初追求她時相當積極，約會都是丈夫出錢，坐車都是丈夫開門，朋友都很羨慕她交到好男友，但她的父親一看到對方就反對2人在一起，而男友一得知她的父親反對後，就拼命設法讓她懷孕，還不斷洗腦是她的父親自私不想嫁女兒，等到她真的懷孕了，「婆婆」也正式到家中提親，家人仍反對，她最後選擇與娘家鬧翻，搬出來與丈夫同住。

人妻婚後發現一切變樣，原來丈夫當初讓「假婆婆」到家中提親，而真實的婆婆患智能障礙、公公則病重，她是丈夫第3任妻子，痛批對方只是找人幫忙照顧雙親而已。（翻攝自爆料公社「匿名公社」）

該名人妻後，她懷孕後1個月就被丈夫強迫離職並被帶到丈夫屏東老家，她才得知當初提親的「婆婆」根本是假的，真實的婆婆患有智能障礙，而公公重病，她還得知她已是丈夫第3任妻子，丈夫根本就只是趕快找個人帶回家照顧雙親；她最後拉不下臉逃回娘家，懷孕也已5個月無法拿掉，更為了孩子不願離婚，她因此PO文尋求網友意見。

其他網友則留言說，「還是趕緊跟父母求助，不要拿自己後半輩子的幸福來賭呀」、「只能怪自己識人不清，外加他甜言蜜語溫柔攻勢，現在總算看清實情，還是打電話跟妳爸道歉認錯」、「離了吧，騙婚族，妳爸是對的」、「都這時候了妳還在那邊顧什麼臉，為了面子得在哪裡苦一輩子」、「唉，打給爸爸吧，學1次教訓，只是這代價有點大」。