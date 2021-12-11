90年代香港紅星張敏，因和周星馳合作多部電影，被封為「 初代星女郎」，更憑著在電影《賭聖》中飾演綺夢爆紅，奠定一代女神的地位，即使淡出演藝圈多年，一舉一動仍受到關注，近日，大陸一名網紅上傳以「張敏老公，正宗的，睡在一起的老公！」為題的短片，驚爆張敏已婚的身分。

一名大陸網紅「帝師YYDS」在抖音上傳一段以「娛樂圈張敏老公，正宗的，睡在一起的老公！」為題的短片，影片中帶著眼鏡、留長髮的男子，正和「老婆」視訊通話，並不斷催促已躺在床上的她快點坐起來，稱「帝師的粉絲說想看一下妳」。

張敏被「老公」強迫露面。(圖／翻攝自「帝師YYDS」抖音)

而電話中的老婆不斷拒絕出鏡，表示自己穿睡衣又素顏，還說自己病了，但男子仍堅持要她坐起來一下，最後更直接把電話畫面對著鏡頭，只見「老婆」用手和棉被遮臉，加上鏡頭快速轉過去，因此看不太清楚張敏的真面目。

因此網友也質疑，聲音聽起來不太像張敏，懷疑電話中的「老婆」不是張敏本人，但網紅堅稱電話那頭就是張敏，而網友也認為這名網紅和長髮男子不斷逼迫女方出鏡的行為，相當不尊重人，紛紛替張敏抱不平：「這種老公真招人膈應」、「這樣的朋友這樣的老公不要也罷」、「為張敏嘆息」、「曾經的女神，怎麼找這麼一個老公？」網路掀起一片罵聲。

對此，這名網紅事後也解釋，自己和張敏關係很好，當天和長髮男子都喝多了，才有些失態，而影片只是一小部分，直播有前因後果，他沒有強人所難，看完直播就會了解狀況，並強調張敏不想出鏡是因為沒化妝，她也沒生病。

張敏和師兄梵(右一)常一起出席聚會。(圖／翻攝自微博)

張敏是90年代炙手可熱的一線女星，但她在當紅之際淡出演藝圈從商，2013年更傳出低調嫁給前經紀人劉永輝，婚後定居北京，不過2017年她曬出和師兄梵的合照，寫道「同夫君給大家拜年」，被問到是否已離婚另結新歡，她也澄清自己從未結過婚。

據悉，師兄梵小張敏10歲，是一位製作人、導演，兩人經常四處旅遊，並一起出席朋友聚會，這次影片中的長髮男子就是師兄梵，因此他直接喊張敏老婆，讓外界也相當好奇兩人目前的關係。