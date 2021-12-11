P3實驗室吃案？確診女助理被鼠咬有通報長官 中研院：不知道為何沒繼續上報

中研院前研究助理（案16816）染疫，不排除環境感染，個案在10、11月操作實驗時被老鼠咬傷，P3實驗室主管卻沒有向上通報，為此中研院院長廖俊智說明正確通報程序。

廖俊智11日在記者會上表示，P3實驗室設有完整SOP，當時制定後送交審核，再報到衛福部審核通過，不過現在要查的是SOP是否有被遵循。依照既有SOP，事故發生第一時間會隔離當事者，所有P3實驗室的操作人員也會暫時隔離，並馬上通報主管機關，按主管機關的指示一步一步進行，但初步看來，SOP的遵循存有疑慮。

根據中研院災害事故應變通報流程，在災害發生後需要層層上報，但學術及儀器事務處處長陳建璋表示，此事故發生時，在通報的第一階段斷裂，只報到P3實驗室長官。

指揮官陳時中表示，不論是P3實驗室也好，各種實驗室都有精確的指引在，現在要做的是有無確實遵照SOP來做，若有問題就需要把SOP修訂得更安全，若沒有，需要了解其中的原因、困難和教育訓練問題，這幾天會儘速釐清。