田中鎮望高寮稻草稻草藝術節，田野裡有50多件稻草創作裝置藝術，吸引人們漫遊。（吳敏菁攝）

田中稻草藝術節，田野裡有草龍埋伏。（田中鎮農會提供／吳敏菁彰化傳真）

田中農會在望高寮舉辦稻草藝術節，今年結合彰化乳牛節。（吳敏菁攝）

田中農會在望高寮舉辦稻草藝術節，今年結合彰化乳牛節。（吳敏菁攝）

田中鎮望高寮稻草稻草藝術節，今年迎接農會百周年慶，特別運用3500公斤在地台梗九號米，打造50公尺大米龍，搭配50多件稻草創作裝置藝術。（吳敏菁攝）

田中農會年年秋收後在望高寮舉辦稻草藝術節，已成招牌，整片遼闊的田野，布置稻草紮成草裝置藝術，今年迎接農會百周年慶，特別運用3500公斤在地台梗九號米，打造50公尺大米龍；田野裡還有草龍埋伏等，50多件草紮作品結合乳牛節，吸引人潮，走進夢幻黃金國度。

彰化縣長王惠美表示，網紅打卡熱點「望高瞭」，今年結合乳牛節，以牛隻造型設計裝置藝術，呈現彰化在地酪農業特有產業文化，田中鎮也是彰化重要專業酪農區，彰化縣年產生乳量全國第一，酪農致力產業的轉型，養出來的牛一年可生產10公噸以上生乳，彰化也擁有最多頭數「天噸牛」。

王惠美也感謝光泉、統一、義美、台農鮮乳廠及鮮乳坊合作的豐樂牧場，捐贈乳飲品給彰化縣學童及29所體育班，共計8100名學生乳品，用心灌「鈣」下一代。

農委會畜產試驗所新竹分所長林宗毅表示，彰化乳牛量全國第一，豐樂牧場老闆黃常禎是酪農界先驅，第一個開發出Ａ2牛奶，透過活動讓更多人深入酪農業產業與辛苦。

田中農會幹事張瑞欣表示，田中擁有全國最大米田，邀請鄉土藝術家運用稻草，編織50件稻草藝術作品，除了大型牛隻，還有絲瓜棚的家禽、三隻小豬故事音樂團、呲牙裂嘴的大河馬、一群奔向幸福的小熊，有現代，也有懷舊，意味世代傳承夢幻樂動物園園；「黑白兩稻」堆置米龍在活動結束後，將分送弱勢。

11日開幕，風和日麗，田中望高寮人潮滾滾，向稻田入口意象的米龍許願，祈願國泰民安，走進田野風情畫。現場還展示各時代農機等設備器具、無人機施肥及噴灑農藥，田中鎮農會理事長陳明圳表示，田中鎮農會百年老招牌在大家陪伴下，迎向下一輪多采新時代。