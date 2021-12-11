台中市長盧秀燕出席東華國中「華實樓」落成啟用典禮。（王文吉攝）

東華國中舉行50週年校慶暨老舊校舍拆除重建落成啟用典禮，市長盧秀燕前往祝賀。（王文吉攝）

東華國中舉行50週年校慶暨老舊校舍拆除重建落成啟用典禮，市長盧秀燕前往祝賀。（王文吉攝）

台中市東勢區東華國中「華實樓」耐震能力不足，市府結合中央挹注3366萬元拆除重建，11日落成啟用。市長盧秀燕出席致詞表示，偏遠學校，我們越重視，2年來在東華國中投入舊校舍拆除重建工程、操場及風雨走廊整建等約5000萬元經費，「祝福東華國中生日快樂！」

東華國中11日舉行50週年校慶暨老舊校舍拆除重建落成啟用典禮，包括盧秀燕、教育局長楊振昇、市府客委會主委江俊龍、立委江啟臣、市議員冉齡軒、東華國中歷任校長等人皆出席共襄盛舉。

楊振昇表示，東華國中是一所優質的學校，積極推動品格教育、探索學習、山野教育及閱讀教學特色課程，校內外表現皆出色，獲得地方一致好評。

楊振昇指出，「華實樓」經專業技師鑑定屬耐震能力不足，有安全疑慮，市府回應全校師生和社區家長的期望，將校舍拆除重建，此次經費由教育部補助2692萬8千元、市府籌編工程經費673萬2千元，合計3366萬元，新校舍落成啟用，提供全校師生更優質的教學環境。

校長曹瓊華感謝盧市長關心偏鄉學校，給予最大的支持與資源，爭取中央經費並投入市府補助款，讓「華實樓」得以拆除重建；新校舍為2層樓的教學大樓，包括普通教室、教師辦公室、專科教室及多功能集會教室，工程完工後，整體教學環境設施更完善。