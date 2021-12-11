美國11月的消費者物價指數（CPI）創近40年來最大增幅，相較拜登政府不斷強調經濟指標多呈亮麗數字，一般美國民眾卻只感受到物價飛漲與擺脫不掉的疫情陰霾。

與去年11月相比，美國勞工部公布的今年11月消費者物價指數飆升至6.8%，是自1982年6月以來的最大漲幅，汽油、二手車、租金、食品及其他商品的價格持續上漲。

「紐約時報」指出，總統拜登與政府高層一直向民眾傳達經濟成長、就業率下降等正面訊息，卻難以彌合民間感受的落差，經濟復甦與不見盡頭的通膨、疫情讓人感覺難以貼合，更令消費大眾悲觀。

拜登的經濟顧問們堅稱，當前失業率僅4.2%的就業市場已好得不能再好，為低薪勞工帶來收入增加也讓拜登相信中產階級可變多。拜登政府從上到下都在說這些好處可持續多年，通膨也遲早會降溫。

官員覺得選民透過民調反映的焦慮，與其說是關於經濟和拜登的施政表現，不如說是表達對疫情持續近兩年的壓抑及沮喪。

白宮官員表示即便民調出現下滑、選民對通膨的擔憂壓過其他經濟感受，目前仍不打算讓拜登改變經濟面向的表述，策略仍擺在強調拜登政府擴大疫苗覆蓋的努力、毋庸封城也可擺脫疫情、彰顯經濟成長以及拜登會兌現讓汽油、食品與民生物品降價的承諾。

白宮聯絡室主任貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）說：「每項指標都顯示經濟在成長且幅度明顯、就業機會增加、民眾荷包變豐，這有部分得歸功於拜登總統的經濟施政。」

但近期包括蒙茅斯大學（Monmouth University）、CNBC新聞網及一些自由派研究機構所做的民調卻顯示，美國民眾憂心通膨日增；消費者信心相關調查也顯示，物價上漲正削弱美國人對未來一年經濟的樂觀情緒。

密西根大學（University of Michigan）對消費者的調查也發現，納入通膨考量後，美國人對明年收入增長的預期，甚至比歐巴馬政府經濟慘淡的那幾年還低。

紐時指出，拜登政府今年一整年都低估物價上漲的規模與持續時間，只會不定期照本宣科稱隨全球經濟好轉，疫情帶來的相關挑戰會降低，物價漲勢會減弱。就在今天勞工部發表CPI增幅創1982年以來新高，拜登卻發聲明稱數據並未反映近期經濟好轉的趨勢，像車價與油價等已在調降。

民調反映出選民與政府間對經濟的感知落差，恐為拜登與民主黨明年的國會期中選舉帶來麻煩。但拜登團隊仍抱持自由派經濟學家長期以來的觀點－即縱使考量物價上漲因素，經濟增長的全部收益終究會造福低收入和中產階級。

官員引述麻薩諸塞大學安模斯特分校（University of Massachusetts at Amherst）經濟學家杜貝（ Arindrajit Dube）的估計表明，即使考慮通膨，過去兩年70%收入最低的美國勞工，工資也有所增長。加薪和拜登的防疫紓困，包括對中低收入家庭的補貼、稅收抵免，已讓一般家庭在納入通膨後收入仍增加。

但其他調查卻顯示勞工感受實際工資增長放緩或倒退。哈佛大學學者佛曼（Jason Furman）的分析顯示，大多數工人已看到薪資增長被通膨吃掉，今天的CPI指數更凸顯這點－租金、汽車、汽油和穀類和雞蛋等家庭必需品的價格都飆升。

疫情改變世界供需面貌，部分原因與病毒導致停工與人們的消費需求出現顛覆式改變有關，尤其目前有太多從亞洲運往美國的貨物因疫情未降導致航運路線、港口受堵，供應短缺引發價格飛漲。

紐時指出，供應鏈中斷非但不是原本預估的暫時性，反而已持續好幾個月，原因在於人們對產品的需求依然量大，而疫情卻繼續打亂製造和運輸。

通膨尤其會讓依賴存款的民眾對資產下降特別有感，時間一久選民自然會把氣出在政府頭上。

加州的退休護理師梅多希（Diana Madoshi）依賴社會福利保障過活，她說雜貨店的物價上漲已開始對她生活的預算帶來負擔，一盒雞蛋在疫情前約為2.8美元，現在已接近4美元。

她也減少叫Uber搭車去看醫生的次數，並減少買衣服撙節開支。

梅多希說：「這只是我們目前正在經歷的另一個嚴酷現實，但我對此無能為力。」