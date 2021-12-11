朱立倫預錄視訊為海峽論壇致詞。本報系資料照片

第十三屆海峽論壇大會11日上午在廈門舉行，中國國民黨主席朱立倫通過預錄視訊向大會致詞時表示，面對當前的兩岸局勢，中國國民黨會秉持黨章、黨綱的規範，以及兩岸多年來交流所累積的基礎，以民眾福祉為己念，繼續推動兩岸和平發展。

朱立倫在視訊中表示，走過16個年頭，論壇的規模越來越大，交流也更加廣泛深入，主題與內容跟民眾的需求更為契合。「我認為這對於當前兩岸關係的發展意義十分重大。」

回顧起在2009年舉行的第一屆海峽論壇，朱立倫說，當時他以中國國民黨副主席的身份率團參加，從此也開始了兩岸交流的各項平台。朱立倫表示，今天的國民黨對於穩定兩岸關係、增進兩岸人民福祉的責任非常重大。

朱立倫表示，在當前的疫情肆虐之下，對於長期在兩岸往來的台商、台胞、台生、陸生、陸配來講，真的是非常非常辛苦。中國國民黨一定要秉持初衷，除了妥善照顧在台灣的陸生、陸配以外，也要為在大陸經商、工作、生活、求學的台灣同胞爭取應有的權益跟保障。

本屆海峽論壇分別通過青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流等四大板塊，促進兩岸的互動。朱立倫說：「這正好跟我近日所提出來的，當前兩岸關係應該力推的民間六大社會領域的交流，包括文化、城市、學術、商業、宗教、體育等層面，十分契合。」

他表示，未來甚至應該包括兩岸環保層面的碳排放、氣候變遷等議題，以及對於新冠肺炎疫情的防疫、「後疫情時代」的經濟發展，都是兩岸可以共同合作的重要的議題。