中選會公民投票案意見發表會最終場，「公投綁大選」今登場，反方代表人民進黨立委管碧玲痛批國民黨，要18歲公民權，就要吞下不在籍投票，阻撓18歲公民權，強推不在籍投票、公投綁大選，這就是國民黨想要的台灣選舉跟公投藍圖，這個藍圖最嚴重的傷害就是會亂大選；國民黨從來沒有站在民主這邊。

管碧玲說，2018年的亂象，不是民進黨造成的也不是行政效率，真的是制度的問題，這真的是制度不相容的課題。

她說，公民投票966個人連署就可以廣設辦事處，就可以募款、無上限，不受政治獻金法的約束，匿名捐款可以天文數字都不違法。

她說，由於候選人可以同時身兼領銜人，如果同時二位一體的身分，那麼有不當的金錢要給候選人用的時候，用無名氏大筆的捐到公民投票的帳戶，候選人就可以運用，就可以拼命用公投造勢來代替選舉造勢，要如何依選罷法執法？檢方告訴她，這種是一個典型的脫法行為，執法將非常的困難。

她指出，公民投票沒有文宣品30元以下的限制，投票日也可以在投票所30公尺以外發文宣。若候選人跟其團隊投票日在投開票所30公尺外，發價值100元的面膜，上面寫的是公投的宣傳，卻有領銜人某某某，請問會不會激起對手陣營當面的衝突？

她說，公投是新生的事物。過去公投綁大選有台中市長盧秀燕，因為盧市長很自我節制，沒有把公投當魔戒來戴，但是這個制度繼續打下去，能夠期待所有人自制？

她說，2018年選舉，如果選舉需要，行政量能高達以往的2.5倍，那麼選務人員可能增加2.5倍嗎？即使是現有的能量，選務人員要維持二分之一，要找到二分之一的公教人員，真的是非常非常的辛苦。

她說，台灣選舉的公信力，其中非常重要的關鍵就是因為選務人員有二分之一是公教人員，讓台灣的選舉廣泛的被民眾高度信賴，這是台灣選舉被信賴非常重要的歷史，為了公投綁大選，破壞這麼重要的信任基礎，這是對的嗎？

她認為，台灣的選舉是那麼的成熟、被人民信任，政治再怎麼對立，一旦票開出來，所有的政黨都必須接受選舉的結果。兩千年政黨輪替票一開出來，軍方立刻宣示效忠，台灣也立刻成爲和平轉移政權的偉大民主國家，讓台灣選舉這麼被信賴，這種信賴不容破壞。「公投綁大選會打破這個規定，公投真的不能綁大選」。

她認為，又要公投綁大選又要不在籍投票，這種制度真的會亂大選，國民黨現在正傾全力在推動這兩個，一方面推動公投綁大選，一方面推動不在籍投票。所以不在籍投票已經在立法院出委員會，一旦三讀通過，公投綁大選也通過，台灣將會全面實施不在籍投票。

她說，國民黨推動不在籍投票的力道，非常的驚人。所有的政黨在這次唯一的共識就是18歲公民權，其他的政黨18歲公民權全部都是單獨寫一條，只有一個政黨把18歲公民權綁住了不在籍投票，就是國民黨，這才是國民黨的企圖，才是國民黨全部的藍圖，綁住不在籍投票就綁死了18歲公民權。

她說，國民黨不是要公投綁大選嗎？要綁在一起，卻阻撓兩者的年齡一致化，年齡不一樣，領票的動線就很複雜，為什麼你要綁在一起，又堅持不同的年齡制度、又堅持不相容，豈不是就是堅持要亂大選。

她說，公投綁大選，一定要投不同意，這是要捍衛選舉、保護選舉，這個偉大的選舉不是天上掉下來的，是偉大的人民在戒嚴時期用堅定的選票，一步一步呵護孕育出來的，中壢事件、黃信介在花蓮五天的抗爭都歷歷在目，好不容易把台灣的選舉呵護長大的亭亭玉立，不要讓它倒退嚕。

她指出，公投會發展、不是雙標而是目標，目標是要有一個很成熟，人民絕對自由的公投，及很穩健人民絕對信賴的選舉，當台灣讓兩個制度分開來辦，讓它們都非常的成熟。有一天會為子孫建造這兩個非常偉大的民主資產。