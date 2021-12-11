總統蔡英文今天在民進黨中市烏日區舉辦的公投說明會中表示，這次公投是不分政黨，公民投票是選事情、政策，不是選人，她還特別點名台中市長盧秀燕，雖是不同政黨，也支持中火少燒一點煤、不能重啟核四及不能停建三接等立場，跟民進黨不會相差太遠。

民進黨「四個不同意，台灣更有力」公投說明會今天下午在烏日區新烏日站前的日出廣場舉行，吸引4000多人到場。總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦及林靜儀競選總部主任委員林佳龍、後援總會總會長蔡其昌等人到場演講，除宣講「四個不同意，台灣更有力」，並力薦民進黨中二選區立委補選候選人林靜儀。

蔡英文一上台就先宣導施打疫苗，並強調台灣在防疫過程中展現團結，生活如常、經濟發展，台商及外資到台投資，今年經濟成長、國家重大建設都在進步，是台灣發展重大時刻。

蔡英文強調，一定要維持經濟發展的動力、能源，為未來全球氣候變做好準備，公投的四大議題都會影響台灣的未來，一定要守住立場，呼籲在場民眾，四個公投都要投不同意。她並帶著現場民眾高喊：「四個不同意，台灣更有力」等口號。

蔡英文指出，「重啟核四」會妨害台灣未來能源的歷程、中南部的減煤，台灣的減煤及擴張經濟都會受到打擊；「公投綁大選」會增加民眾的負擔，讓民主無法深化，公共議題沒有更多討論空間；「反美豬」進口會影響台灣對外經貿的不足，台灣是一個依賴貿易的國家，希望能加入國際級區域的經貿組織，台灣開放美牛已經9年，政府開放美豬也會一樣把關，而且不會影響國產豬的競爭力。