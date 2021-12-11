今天（11日）下午，大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發佈會，介紹近期中國新冠肺炎疫情防控和疫苗接種工作有關情況。

會上，大陸國家衛健委疾控局副局長吳良有介紹，如何高效處置散發病例和聚集性疫情，以最小社會成本獲得最大防控成效，這是中國在新冠病毒疫情防控歷程中一直在思考的問題。在現階段，中國立足抓小、抓早、抓基礎，提升疫情防控和早發現的能力，發生疫情後，充分利用疫情發現之初的黃金24小時處置時間，在原來充分發揮檢測隊伍作用的基礎上，進一步發揮流調和監督隊伍的作用，突出「快」字。在疫情沒有擴散之前，或者感染者還不具備傳播能力之前，把密接者、次密接者找到，把可能的感染者提前管控住，力爭用一個潛伏期左右時間控制住疫情的社區傳播，這是「動態清零」的總方針體現，是中國控制疫情的「法寶」。

吳良有表示，中國始終堅持將「人民至上、生命至上」作為一切防控舉措的根本出發點和落腳點，堅持把人民生命安全和身體健康放在第一位。在近兩年的疫情防控工作中，中國密切跟蹤國內外疫情形勢變化，及時開展分析研判和風險評估，以循證為基礎，以風險為導向，根據對新冠肺炎病毒認識的不斷深入、疫情形勢的不斷變化和防控工作的實際需要，不斷調整防控策略，總體策略從早期武漢的「外防輸入，內防擴散」調整到目前的「外防輸入，內防反彈」。

吳良有說，一些國家執行不清零政策，實際效果並不理想，疫情出現反復，對群眾的生命安全、身體健康和經濟社會的衝擊仍然嚴重。當前，全球新冠肺炎疫情仍在高位流行，病毒不斷變異，境外疫情輸入中國的風險持續存在。流調溯源結果顯示，武漢疫情後的四十多起聚集性疫情都是境外輸入造成的，中國需要在「外防輸入」上下更大功夫，加強口岸城市的源頭管控，加強入境人員、進口冷鏈食品物品等風險防範，落實高風險崗位人員防控措施，織密扎牢外防輸入防線。

吳良有表示，元旦春節即將來臨，疫情傳播風險加大，需要在「科學精准」上下更大功夫，做到「四個結合」，即指揮系統平急結合、行政與業務相結合、專兼結合、群眾工作與衛生工作相結合，疫情發現一起就徹底撲滅一起，堅持「動態清零」不動搖，努力以最低的社會成本，在最短的時間內控制住疫情，確保群眾度過一個健康平安的節日。