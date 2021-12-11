大陸《新京報》報導，大陸國務院聯防聯控機制11日就近期新冠肺炎疫情防控和疫苗接種工作有關情況，舉行發布會。大陸國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年從疫情發現、控制、治療等多方面，介紹「動態清零」方針的內涵。強調動態清零不是零感染，現在還沒有能力不出現一例本土病例，但是現在有信心在發現本土病例時，快速撲滅疫情。

梁萬年介紹，動態清零，是中國當前新冠肺炎疫情防控總的方針，是指現在情況下出現本土病例時，採取的綜合防控措施集成，來快速撲滅疫情，實際上是中國疫情防控的經驗的總結和提煉，也是現階段我們疫情防控的最佳選擇和總的方針。

從專業科學的角度來看它的內涵，包括幾個方面。

首先是如何及時主動發現傳染源，這種傳染源包括患者、無症狀感染者、甚至可能攜帶病原體的相關的一些其他動物，主要是通過監測、發熱門診預警、一些檢測、一些主動篩查等手段發現傳染源。

一旦發現有病例和疫情時，就要快速採取公共衛生和社會干預措施，主要包括地點的管控，密接者的管理，流調，以及減少人群的聚集等管控措施。

第三個方面是有效救治，主要利用中西醫結合等方法，來儘量阻止病情由輕轉重，減少重症和死亡的發生。

梁萬年表示，需要強調幾點，動態清零是總方針，追求快速，追求精準，如果沒有快和精準，很難做到動態清零。動態清零不是零感染，現在還沒有能力不出現一例本土病例，但是現在有信心在發現本土病例時，快速撲滅疫情。

動態清零不是追求零感染，而是追求盡快撲滅；不是「躺平」，不是任由疫情發展，而是發現疫情並控制疫情，追求最大限度統籌社會經濟發展和疫情防控。