台灣新職業籃球聯盟P.LEAGUE＋（簡稱PLG）新賽季登場，福爾摩沙台新夢想家11日在台中洲際多功能運動中心（迷你蛋）進行主場開幕戰，台中市長盧秀燕親自到場開球。（馮惠宜攝）

PLG新賽季於12月4日登場，6支球隊各有15場主場賽事，其中福爾摩沙台新夢想家11日在台中洲際多功能運動中心進行主場開幕戰，首戰對決聯盟生力軍新北國王。（馮惠宜攝）

台灣新職業籃球聯盟P.LEAGUE＋（簡稱PLG）新賽季於12月4日登場，6支球隊各有15場主場賽事，其中福爾摩沙台新夢想家11日在台中洲際多功能運動中心（迷你蛋）進行主場開幕戰，首戰對決聯盟生力軍新北國王，吸引上千球迷到場觀戰。台中市長盧秀燕也親自到場開球，並以「讓我們看球吧，謝謝大家！」短短10字點燃全場熱血氣氛。

盧秀燕表示，台中是一座「酷城市」，市府長期推廣籃球等各項「酷運動」，希望全國民眾到台中，欣賞各項高水準的運動賽事。針對今日賽事，她透露，「很興奮，也有點緊張！」她說，很高興今年台新夢想家第一次將主場移師台中，身為地主市長，她今天一定要在第一場比賽到場替他們加油，希望他們今天大獲全勝，在賽季中有好成績。

盧秀燕指出，今年夢想家主場移師洲際迷你蛋，全新場館設備斥資超過千萬元打造，採用NBA等級專業比賽用地板、FIBA認證籃框及全新照明設備、籃框與球員專屬休息室，打造國際級比賽場地，相信高規格場地將提供球迷舒適觀賽環境與體驗。

運動局長李昱叡表示，盧秀燕上任後，持續與夢想家基金會推展籃球運動，培育籃球運動人才，感謝福爾摩沙籃球發展協會、職業籃球聯盟「P. LEAGUE＋」再度與市府合作，盼持續深耕在地籃球基礎。

運動局說明，本季台新夢想家共有15場例行賽事於台中洲際棒球場進行，比賽也同步於P.LEAGUE＋官方YouTube頻道進行網路轉播，歡迎球迷一起進場觀賽，為台中及台新夢想家加油。