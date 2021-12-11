金門「城鎮之心」首期工程今天下午在「滑步車騎樂趣比賽」及「海濱公園草地音樂會」2項活動，大人、小孩歡笑聲中正式啟用。（金門縣府建設處提供）

城鎮之心的計畫目的之一為將既有運動場域適用年齡層向上、下延伸，成為全齡化的運動公園。（金門縣府建設處提供）

城鎮之心的計畫目的之一為將既有運動場域適用年齡層向上、下延伸，成為全齡化的運動公園。（金門縣府建設處提供）

城鎮之心的計畫目的之一為將既有運動場域適用年齡層向上、下延伸，成為全齡化的運動公園。（金門縣府建設處提供）

縣府推出的「城鎮之心-滑步車騎樂趣」活動，報名時即秒殺滿額，獲得熱烈回響。（金門縣府建設處提供）

斥資新台幣3億6250萬元打造的金門「城鎮之心」，首期工程基本完成體育館至雄獅堡一帶近12公頃的空間整合，今天下午在「滑步車騎樂趣比賽」及「海濱公園草地音樂會」2項活動，大人、小孩歡笑聲中正式啟用。

「城鎮之心」是中央前瞻工程計畫之一，也是金門地區指標性工程，目標是將浯江溪口和南門海濱拉回城區生活圈，讓全台10大觀光小城後浦用豐富、多樣的水岸生態，擴大和優化都市空間環境。首期工程經費新台幣3億6250萬元，由中央補助80％，縣府配合款20％。

城鎮之心的計畫目的之一為將既有運動場域適用年齡層向上、下延伸，成為全齡化的運動公園，縣府特別規畫1座滑步車活動場所，今天下午推出的「城鎮之心-滑步車騎樂趣」活動，報名時即秒殺滿額，獲得熱烈回響。

現場另安排一場以青年朋友為主的「海濱公園草地音樂會」，活動由在地青年團體「自造音樂工作室」操刀主辦，邀請多組台金兩地專業青年表演團體，在藍天綠地中放送屬於年輕朋友的奔馳和熱情。

到場與鄉親同樂的楊鎮浯縣長表示，完善區域交通和環境品質是未來重點工作，其中的城中地下停車場工程已經上網招標，預計3年完成，可提供近300個車位，有效緩解停車問題。另民族路拓寬工程也預計在明年第一季上網招標，將併同路幅寬度不足與排水問題一起解決。

楊鎮浯強調，目前只是第一階段而已，後續還有很長的路要走，未來包括莒光湖部分風景區的細部計畫及市地重劃作業，以及東門與南門的汙水及浯江溪汙染問題也要處理和解決，讓城區的居住環境和休憩品質更加美好。