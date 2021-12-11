台灣急診醫學會舉辦2021年度運動賽事醫學競賽（Sports event Medical Control Championship），桃園市政府消防局第一大隊大有分隊組成兩支隊伍，隊員沈雯玟、黃玟錡、謝旻峰及鄭力銘，搭配部立桃園醫院曾皓平及湛政中2位醫師組隊參加，藉由比賽的競爭壓力模擬實際勤務產生的壓力環境，其中沈雯玟、黃玟錡及曾皓平勇奪第3名的佳績。

比賽共有7組隊伍，涵蓋運動醫學背景知識、影片判讀以及運動現場醫療演練。初賽內容為運動醫學知識答題、運動員急症的鑑別診斷及止血帶的快速且正確的使用；決賽內容為分工合作一人快速的完成指定項目（繞場一圈及踩5分鐘的飛輪），另兩隊員進行10處的傷口處理。

沈雯玟、黃玟錡、謝旻峰及鄭力銘都是第一次參加本競賽，其中謝旻峰及沈雯玟周一參加大量傷患比賽榮獲警消組第2名的隊伍成員，謝旻峰表示：「自從去年底第一次參加MCPR比賽榮獲優勝後，發現自己對於救護領域的熱忱，更是於今年年底參加大量傷患比賽與賽事醫學競賽，希望透過廣泛的涉略各領域的知識及比賽的經驗，豐富自己的內涵。」

沈雯玟表示：「無論是參加大量傷患比賽亦或是賽事醫學競賽，都是各領域的先進歸納總結出的學問，透過比賽也讓我們學習到更多的學問。」

大有分隊分隊長黃彥璋表示：「近年來大量傷患事故頻傳，處理原則與一般救護原則不同，而同仁抱持著對救護的熱忱，自發性組隊參賽，藉由比賽的壓力不斷磨練自身的技術與應變能力，精神值得嘉許，如今獲得第三名的殊榮，值得肯定。也感謝桃園市政府消防局第一救災救護大隊以及緊急救護科的大力支持，同仁才能帶著在桃園的所學所獲，無後顧之憂的前往比賽，取得亮眼的表現」。