為什麼對方體重跟我一樣，卻看起來比我瘦？營養師高敏敏在臉書PO文指出，體重一樣是55公斤的人，肌肉脂肪的組成不同、視覺體型可以胖3倍！

▍肌肉多的人

屬於易瘦體質，外型看起來緊實窈窕，每公斤可消耗75至125/kcal。

肌肉的功能：促進代謝、血液循環、幫助身體活動。

▍脂肪多的人

屬於易胖體質，外型看起來臃腫鬆垮，視覺上是同重量肌肉的3倍，每公斤僅可消耗4至10/kcal。

脂肪功能：保護內臟、維持體溫、提供能量。

不過高敏敏也表示，雖然脂肪過量會造成肥胖、慢性病、高血壓、高血脂、心血管疾病、甚至癌症等，但如果缺少脂肪，也會讓身體沒辦法儲存能量、保護內臟、維持體溫，換句話說，脂肪是必須的，只是要注意不能過量。

除了體重，體脂肪更是判定肥胖的重要指標，而「體脂肪率」為「體脂肪重量」佔「體重」的百分比，男性體脂肪率正常值約為15～25％，女生體脂肪率正常值約為20～30％。

那要如何增加肌肉量呢？建議除了增加肌力，也要減緩流失，飲食部分來說，最重要的營養素就是蛋白質，特別是優質蛋白質，例如：牛奶、雞蛋、瘦肉和豆製品。運動部分可以多做有氧運動，例如：快走、慢跑、游泳等，這些都能增加肌肉質量與肌力，除了減緩退化速度，更能讓自己體態更理想。