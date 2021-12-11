Omicron的疫情出現降溫的訊號，十二月七日美股出現強大的反彈力道，道瓊指數大漲四九二．四，標普上升九五．○八，Nasdaq大漲四六一．六七，漲幅高達三．○三％，與台股連結較多的費城半導體指數大幅彈升四．九七％，寫下四○○二．一六的歷史最高紀錄，這個年終歲末大進擊，為全球股市帶來更強大的信心。

這其中大型科技股表現非常搶眼，其中Nvidia大漲七．九六％，ASML也大漲六．五六％，Broadcom大漲四．六％，高通上漲四．七一％，美光、AMD漲幅超過四％，台灣的聯電上漲四．一五％，台積電上漲三．一六％，在美國掛牌的ＩＣ設計公司慧榮科技（SIMO）更是大漲十五．八二％，連Intel都上漲三．一％，這是半導體產業今年最壯碩的一次大漲勢。

而市值前十大的個股中，Apple漲到一七一．一八美元，市值已站上二．八兆美元，看起來很可能是地表上第一家突破三兆美元市值的超級企業，微軟、Google、Amazon漲幅都超過二％。美國科技股在奔馳，相對也照映出在美中兩大強國角力下，中美金融市場正出現不同的格局發展，美國各大指數在馳往歷史新高的路上，中國則降準兩碼，全力拉抬經濟向下的頹勢，這其中恆大倒債風波不斷延伸，從花樣年、佳兆業、中國奧園、陽光一○○等頻頻出事，《經濟日報》香港特派員李春形容「爆雷的地產公司都排著隊」。

台股邁向高毛利率時代

全球最弱勢、一直跌跌不休的香港股市，七日總算在阿里巴巴出現報復性反彈十二％的帶動下，恆生大漲逾六○○點，這是港股穩住跌勢的重要訊號，不過地產股仍呈現排山倒海般的跌勢，恆大地產創了一．八港元新低，SOHO中國跌到剩下一．七三港元；富力地產剩三．九港元，中國的出口仍亮眼，但房地產引發的灰犀牛效應正全面展開，這是中國經濟潛在最大的不確定因素。

台股這一波受到Omicron疫情影響，加權指數從一七九八六．一八拉回到一七一六七．二四，如今又慢慢爬向一八○○○點，看起來半導體股仍會是台股邁向一八○○○點的重要方向盤。十二月七日台積電尾盤上漲七元，立刻帶動台股指數拉升一○八．七一，一向在台股進入關鍵轉折，常有神來一筆的國泰投信董事長張錫說台股明年第三季挑戰兩萬大關，元大投顧先前法說會也把台股目標價上看到二一○○○點。

張錫的核心論述有三，一是台灣產業已從毛三到四走向高附加價值，也就是高毛利率的時代；二是今年全體上市櫃企業獲利強勁，前三季三．二二兆，全年四兆不成問題，而股利配發如果達二．七兆元，張錫估殖利率會達四．八％，這個數字非常亮眼；三是新科技發展方興未艾，半導體、電動車、元宇宙仍是明年台股發展的重要主軸。

貨櫃航運股表現精彩絕倫

其實真正牽動台股最核心的力量還是來自基本面的力量，例如貨櫃航運股出現戲劇性的變化，以長榮為例，七月重跌三二．九九％，股價從二三三元急殺下來，八月反彈三％，九月又下殺七．三五％，十月又重挫二一．○三％，股價最慘掉到八五．五元，但十一月反彈二五．三％，十二月迄今又彈升十五．六％，這半年來，貨櫃航運股的起落，堪用「精彩絕倫」來形容。

首先是三家貨櫃航運股都交出非常亮麗的成績單，長榮、陽明前三季ＥＰＳ都超過三○元，萬海也逼近三○元。第四季雖是未知數，但市況並不差，如果三家貨櫃航運股今年ＥＰＳ都算四○元，本益比大致跌到二倍多，這實在是相當低的水準。而在台灣貨櫃航運股大跌中，馬士基、德國赫伯羅特股價仍維持在高檔，只有南韓的現代商船跌幅較重，中國的中遠海控也拉回，但幅度比台灣貨櫃航運股小很多。這次貨櫃航運股的殺戮，讓很多追高殺低的散戶吃足了苦頭，但卻給了壽險大戶進場的機會。

以長榮為例，五月從六三．一元大漲到二三三元，六月十六日單日出現一○一．六三萬張，成交值超過千億的大成交量，最後將股價拉升到二三三元，這是當沖沖出來的天量，股價從二三三元殺下來，很多當沖客受傷慘重，甚至好幾起的違約交割事件，股價一口氣狂殺到八五．五元，這段時間，貨櫃航運股充斥了各種壞消息，但奇妙的是三家貨櫃航運股在十月不知不覺中築出了碗形大底，這是多空均衡的訊號，也可以看出是一次大換手。

在腰斬等級的大跌勢中，散戶爭相逃竄，但股價卻在八五元撐住，那次利空中，壽險大戶逢低承接，散戶籌碼落到壽險大戶手上，站在機構法人角度，大部位資金必須有龐大流通的籌碼，壽險公司可以算得出，今年三家貨櫃航運股若ＥＰＳ達四○元上下，配息率抓三成，也有十二元，如果用一○○元以下價位逢低承接，殖利率一定在十％以上，如果貨櫃航運景氣真的下來，消極領股息已可立於不敗之地，如果貨櫃航運景氣沒有那麼差，甚至比大家預期還好，這個時候還可以賺差價，這是標準進可攻、退可守的個股，而這次Omicron疫情又讓全球貨櫃航運運價衝高，股價也出現顯著上揚走勢。（全文未完）

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