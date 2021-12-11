四大公投投票進入倒數計時，藍綠兩大陣營皆動員造勢，戰況愈發激烈。精神科醫師沈政男對於開放萊豬換取經貿關係的說法十分不以為然，他更直言，民進黨敢說吞萊豬可以換到CPTPP，換不到就下台嗎？若民進黨不敢，那憑什麼要老百姓吞萊豬？

沈政男今天(11日)在臉書上表示，一位知名經濟學家為了挺萊豬，竟說反萊豬是「對微小不確定性的零成本避險」，不要耍脾氣了，但這其實是典型的引喻失義與知識傲慢。

沈政男引用艾爾斯伯格悖論指出，這是著名的模糊規避，風險跟不確定性不一樣。而人除了會規避風險，通常也不喜歡不確定性，也就會規避模糊，「模糊規避是不理性嗎？是耍脾氣嗎？就不是嘛！因為，十鳥在林不如一鳥在手」。

沈政男認為，反萊豬，就是一鳥在手，可以避免吃進萊劑的風險，至於吞萊豬換經貿，因為根本不知道可以換到什麼鳥，充滿了不確定性與模糊，當然對大家沒有吸引力，不是嗎？「民進黨敢說，喔，吞萊豬可以換到CPTPP，換不到我就下台嗎？兩個字：不敢。那為什麼要我們勇敢吞萊豬？」

沈政男直言，吞萊豬也不是什麼「微小風險」啦，說什麼「反萊豬是耍脾氣」，那就和民進黨官員說「反萊豬公投是民粹反智」一樣，都是一種傲慢，而背後就是不相信民主。事實上四大公投的最大意義，就是要揭穿你們這些人的反民主面目，「只剩七天，大家就可以不用吞萊豬」。