中研院P3實驗室女研究人員確診，近日不僅傳出遭同單位主管霸凌，還有她身為約聘研究助理，為何可任職高風險研究單位，還有傳染途徑與離職原因，諸多問題引起關注。該實驗室原負責人詹家琮今(11)日接受本報獨家專訪時表示，此事件之所以引爆諸多爭議，在於職員與主管雙方認知不同，對於造成院方困擾，深感抱歉。

詹家琮為中研院基因體研究中心研究技師，為知名抗煞學者，負責P3實驗室，今年12月1日從中研院退休。對於此起風波，他首度親自對外回應。

論及該名女性約聘研究助理遭霸凌傳聞，詹家琮從她出缺勤狀況談起。

詹家琮說，該名職員健康狀況不好，5月到職之後，8月正式任用，9月開始進入P3實驗室工作，期間便時常請病假。而她之所以離開前一個工作單位，即中研院分子生物研究所，也是因為請假太多，因此試用期沒通過，才會到P3實驗室當約聘人員。

詹家琮緊接著提到，她在12月7日早上到實驗室開會時，都還沒有出現症狀，「人都好好的」，還去了市區很多地方，「會活動，表示身體還是可以的」，但到了12月8日開始出現味覺喪失等症狀，12月9日就診，確定感染的是Delta病毒，而Delta的潛伏期平均為3到4天，推估她在12月3日到5日期間確診機會較大。

詹家琮說，從事科學實驗，被實驗動物咬是難免的，該名女姓約聘研究助理在10月15日首度被實驗鼠咬到時，雖有回報，但由於當下身為主管的實驗室管理人不在，她改找基因體研究中心的生物安全官報告，其直屬主管後來得知後，認為沒有按照SOP流程申報，因而有些訓斥，該名女研究助理不能接受，雙方因而對於訓斥的表達方式有不同的理解，後來才會在網路上被理解成是霸凌。

至於該名女約聘研究助理第二次被咬是在11月底，詹家琮提到，這次進行實驗的是英國病毒株，被咬沒有通報，實驗室完全不知此事。

由於霸凌的環節，後來經網路討論而強力發酵，詹家琮直言，這名作為其主管的實驗室女安全官，在P3與P4實驗室任職20幾年，面對外界質疑與攻擊，心裡非常不好受。

至於P3實驗室為本次抗疫的重中之重，還肩負本土疫苗研發，外界無法理解，怎麼會雇用沒有經驗的20幾歲、大學剛畢業的社會新鮮人，甚至聘任約聘研究助理從事實驗工作？「我有我的苦衷，就沒有人要來啊」，詹家琮直言，難以找到專業完全符合的合適人力，在實驗室人力嚴重短缺的情況下，加上他，原4名職員當中，其中1人因近期離職投入創業，需要1人能趕緊填補其工作缺額，才會趕緊讓這名女研究助理接手其工作。

對於中研院10日下午召開記者會，面對外界所有疑問都沒有回答，院方被媒體罵臭頭，詹家琮說，包含院長廖俊智在內，院內一級主管對實驗室情況都不清楚，對此他感到很抱歉。目前P3實驗室內還有相關人員，目前也都在隔離中，經過此事，同事未來對實驗室各方面把關，會更加嚴謹，清消工作也都完成，盼社會大眾勿恐慌。