1名駕駛日前在路邊發現準備從停車格駛離的車輛，於是驅車準備停車時，卻發現1名披著披肩的婦人已先「人肉佔位」，該駕駛氣得按喇叭，並怒嗆婦人「這邊沒辦法用佔的，車子要在後面，不然你去報警」；而婦人還不願退讓，堅持要等自家車輛停入，甚至辯稱剛剛離開的轎車是她的朋友，說「我們先來的啊」，離譜行為全被錄下。

臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」日前上傳1部影片，影片中1名駕駛在路邊發現某處停車格的轎車準備駛離，他於是驅車前往，卻發現對方轎車的後方站著1名披著披肩的長髮女子，女子疑似在「人肉佔位」，等到該駕駛已經開車到停車位旁，他於是按了1聲喇叭，向女子示意離開。

駕駛發現準備從停車格駛離的車輛，於是驅車準備停車時，卻發現1名披著披肩的婦人已先「人肉佔位」，該駕駛氣得按喇叭，並怒嗆婦人「沒辦法用佔的」。（翻攝自臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」）

影片中，該名準備停入的駕駛對女子喊說「我要停這邊，這邊沒辦法用佔的，車子要在後面，不然你去報警，我也等很久了，不好意思」、「你現在站在這邊是」違法的；而女子則不斷左顧右盼，似乎是想趕快讓自家的車子停入，而駕駛則不斷往前開，並要求她離開，她還說「（離開的車）是我朋友耶」、「你在講什麼」，最後不斷裝傻不理會對方駕駛，行車記錄器完整錄下。

網友留言說，「為什麼不去站忠烈祠，站久了就是妳的勒」、「輕微的罰款打不動厚臉皮的」、「直接車頭插進去就好，不用跟他廢話」、「穿的人模人樣，行為跟X一樣，撒尿佔地盤」、「停了最好行車紀錄器不斷電開著，要小心她們事後小動作」。